為家寧哭泣！　網紅友人「Andy沒有那麼無辜」…點名背後有人操控

▲友人爆料家寧遭到控制，通訊方式都會被過濾。（圖／翻攝自家寧IG）

圖文／鏡週刊

「眾量級」Andy和家寧去年分手，雖然風向一面倒地撻伐家寧和其母的行為，但本刊參訪和兩人都有交情的網紅，卻得到不同的觀點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲對於Andy的毀滅式爆料，共同友人有著完全不同的視角。（圖／翻攝自Andy IG）

Andy和家寧分手後，一部指控家寧和家人侵佔頻道的影片，就獲得超過1千萬的點閱率，成為今年網路最熱門話題。但對於事件內情，本刊採訪熟悉兩人10年的網紅友人，則獲得相反的視角。

這位不願具名的網紅，也是YouTube初期獲得百萬流量的創作者之一，他首先向本刊提出了一個問題「如果Andy真的像他說的那麼可憐？那為什麼沒有幾個認識他的創作者出來幫他講話？」網紅接著透露，「其實Andy不是分手後才知道家寧媽媽有問題，好幾年前我們就聽他和家寧說過，那時候我們就勸他趕快去處理，他就一直拖著，然後現在突然出來毀滅家寧，我覺得非常的不公平。」更認為Andy的毀滅式爆料，是遭到新女友操控，「Andy沒那麼無辜，深情個洨啦！沒那麼深情啦！」

這位網紅曾和家寧一起參加過心靈課程，因此也聽過家寧自述的種種委屈，「家寧也有跟Andy一起跟她媽媽討錢，但她媽媽不給，家寧一直都被她媽媽控制，搞到她後來生病，要去參加心靈課程。」並且透露，目前無法直接聯繫到家寧，因為家寧的通訊方式，都得由她母親過濾，「家寧也是受害者，但她什麼都不能說，一邊是媽媽、一邊是男友，她要怎麼辦？她只能選擇自己扛！」雖然心疼，但不願多生事，這位網紅一邊哭泣一邊說：「我難過的是家寧的人生已經被毀掉了，好難過喔，怎麼會有這麼笨的女生⋯。」





更多鏡週刊報導

獨家1／控Andy交往期間出入聲色場所 爆料黑函護航家寧討報酬

合作就談戀愛？「台灣導演」6年拍2片都傳緋聞 從吳可熙換趙麗穎

藝人「閃兵集團」9人陸續到案 大根返台途機上！李銓、陳大天獲交保