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寬姊坐鎮！朱軒洋、吳卓源「爆緋聞一年」同框　合影「中間隔三人」曝心聲

記者蕭采薇／台北報導

朱軒洋、吳卓源先前因拍電影《搜查瑠公圳》爆出戀情，時隔一年多，兩人14日在《搜查瑠公圳》首映會同台。據悉工作人員事前絞盡腦汁，想辦法讓兩人同場但最低限度接觸。因此朱軒洋、吳卓源僅在大合照時同框，中間還隔著邱瓈寬、導演賴俊羽等三人。

▲▼《搜查瑠公圳》首映會-林敬修、邱瓈寬、賴俊羽、朱軒洋、Julia吳卓源、張世、姚淳耀、潘儀君、李雪、詹懷雲、張永正。（圖／記者周宸亘攝）

▲朱軒洋（左一）和吳卓源（右一）在《搜查瑠公圳》首映會合體，兩人全程無互動。（圖／記者周宸亘攝）

《搜查瑠公圳》金馬最佳男配角的朱軒洋擔任男主角，並力邀一票榮獲金獎肯定的硬底子演員包括梁修身、張世、姚淳耀、朱栢康、潘儀君共同飆戲，而女主角部分則由首次躍上大螢幕一展演技的吳卓源擔當，並與演技精湛的李雪、詹懷雲、張永正、廖嘉琛、王振復、眼肉芽等人一同在戲中「追查真兇」。

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邱瓈寬的「寬魚國際」也是電影投資方之一，她當天出席首映會時，誇讚主創團隊：「聚集中港台很多厲害的演員，而且這麼有眼光，找到我們小朱來演。」同樣，與吳卓源有多場對手戲的張永正，則稱讚她是努力、用心的演員，「大家記住這個就好，其他不用記。」似乎在為吳卓源緩頰。

▲▼《搜查瑠公圳》首映會-Julia吳卓源、姚淳耀、李雪、張永正。（圖／記者周宸亘攝）

▲《搜查瑠公圳》首映會特地安排「分組合照」，（左起）姚淳耀、吳卓源、李雪、張永正。（圖／記者周宸亘攝）

首映會上眾星齊聚一堂，當中飾演「趙家」一家人的張世、潘儀君及朱軒洋更在電影殺青後首次聚首互動熱絡不僅為現場增添溫情。戲內朱軒洋卻與「父親」趙將軍時常因為管教問題而讓父子倆關係劍拔弩張。

張世回憶：「拍攝的時候，小朱會在那邊叼著煙逗著我，我心想『我也沒惹你』但當時他已經沈浸在角色裡。」他也開玩笑說，看到朱軒洋一度很想打他，「看到他有點慚愧，我小時候怎麼這副德性。」邱瓈寬則吐槽：「你以前也是這樣！」

▲▼《搜查瑠公圳》首映會-朱軒洋、張世、潘儀君。（圖／記者周宸亘攝）

▲《搜查瑠公圳》（左起）潘儀君、朱軒洋、張世飾演一家人。（圖／記者周宸亘攝）

朱軒洋的媽媽當天也到現場力挺，不過朱軒洋當天有省話路線，僅表示：「心情還好，謝謝媽媽，謝謝導演。」但同場還有以《影后》成為新生代男神的詹懷雲，是否有壓力？朱軒洋則表示：「他一直都很棒。」最後被問到結束這場記者會，心情是否放鬆，省話的他也僅表示：「還好。」

▲▼《搜查瑠公圳》首映會-朱軒洋。（圖／記者周宸亘攝）

▲《搜查瑠公圳》朱軒洋。（圖／記者周宸亘攝）

吳卓源則因飾演記者而被捲入分屍凶殺案，她透露最難忘與戲精演員朱栢康對戲，「朱老師光是靠眼神就讓我一秒入戲！更不用說舉手投足都是戲，很感謝老師協助我馬上進入狀況，讓我彷彿不是在演，而是把身歷其境的感覺詮釋出來。」

▲▼《搜查瑠公圳》首映會-Julia吳卓源。（圖／記者周宸亘攝）

▲《搜查瑠公圳》吳卓源首度擔任電影女主角。（圖／記者周宸亘攝）

《搜查瑠公圳》改編自台灣治安史上首宗離奇女分「屍」命案是由曾榮獲金馬獎「最佳視覺效果」的導演賴俊羽耗時七年籌備。賴俊羽也在首映會吐出真心話表示：「還是要面對。」並希望大家能喜歡和關注電影本身，《搜查瑠公圳》將於5月22日全台上映。

▲▼《搜查瑠公圳》首映會-林敬修、邱瓈寬、賴俊羽、朱軒洋、Julia吳卓源、張世、姚淳耀、潘儀君、李雪、詹懷雲、張永正。（圖／記者周宸亘攝）

▲《搜查瑠公圳》演員們齊聚首映會現場。（圖／記者周宸亘攝）

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朱軒洋, 吳卓源, 搜查瑠公圳, 賴俊羽, 邱瓈寬

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