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《小美人魚》海莉貝利遭家暴！　「抓頭撞方向盤」恐怖行徑曝光

記者黃皓瑋／綜合報導

飾演真人版「小美人魚」走紅的25歲女星海莉貝利（Halle Bailey），去年（2024）10月與交往2年的饒舌歌手DDG分手，並共同養育2人的孩子Halo。然而海莉貝利近期卻爆出遭到DDG家暴，並向法院提交保護令申請，男方的恐怖行徑也隨之曝光。

▲▼海莉貝利（Halle Bailey）與饒舌歌手男友DDG。（圖／CFP）

▲海莉貝利與DDG去年10月分手。（圖／CFP）

據外媒《TMZ》報導，海莉貝利在向法院提交的文件中表示，她首次遭DDG施暴是在今年1月，當時對方開車來接Halo，在互動過程中，2人因有關孩子的問題發生衝突並扭打起來，此時DDG失控抓住海莉貝利的頭髮，並將她的臉撞向方向盤，讓她當場撞壞門牙。

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▲▼迪士尼真人版《小美人魚》愛麗兒飾演者荷莉貝利（Halle Bailey）在公佈選角後首次現身。（圖／CFP）

▲海莉貝利向法院申請保護令。（圖／CFP）

不料時隔2個月後，DDG又做出脫序行為，在海莉貝利不知情的狀況下，擅自闖入她的家中，拍下屋內景象，並將照片傳給她。此外，當數日後DDG前去接Halo時，她以母子2人都生病了為由，表示希望將孩子留下來，DDG因而開始辱罵她，並砸壞她的環景監視器，還搶了她的手機後逃出屋外，讓海莉貝利最終忍無可忍，決定申請保護令。

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

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小美人魚, 海莉貝利, Halle Bailey

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