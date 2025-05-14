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《全明星》男星患病竇症候群免當兵！突昏倒「心跳剩30」無治療法

記者黃庠棻／台北報導

藝人王大陸涉嫌砸百萬找「閃兵集團」，檢警擴大追查發現還有多名知名藝人涉案，包括「小蝦」陳大天、大根、陳零九等人，引發大批網友關注。今（14）日伊林舉辦第14屆璀璨之星起跑記者會，代言人王品澔、金雲也被問及兵役相關問題。

▲蔡衣宸、金雲、王品澔、李紫嫣擔任第14屆伊林璀璨之星代言人。（圖／記者黃庠棻攝）

▲蔡衣宸、金雲、王品澔、李紫嫣擔任第14屆伊林璀璨之星代言人。（圖／記者黃庠棻攝）

王品澔2019年以模特兒身份出道，後續演出《天之驕女》、《牛車來去》、《無罪推定》等台劇，加上參與《全明星運動會》第三季獲得許多粉絲追捧，今（14）日在記者會上大方透露自己「沒有當過兵」，原來他被檢查出「病竇症候群」而免役。

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▲王品澔。（圖／翻攝自IG／王品澔）

▲王品澔透露自己因病免疫。（圖／翻攝自IG／王品澔）

被問到免疫過程，王品澔透露過去有多次「突然昏倒」的經驗，在大四畢業、準備當兵前去做了檢查，被告知有「病竇症候群」，體檢一次後就被通知免疫，後續他自己也去做了進一步的詳細檢查，坦言這種病沒有特別治療的方式，只能在生活中多加注意。

▲王品澔。（圖／翻攝自IG／王品澔）

▲王品澔透露自己因病免疫。（圖／翻攝自IG／王品澔）

談到昏倒經驗，王品澔表示高中時期第一次暈倒，當時並沒有做精密的檢查，一直到大學昏倒了兩次，當時到醫院掛急診，在睡夢中心跳只剩30幾，還有一次「暈倒不知道睡了多久，狀態像突然睡著一樣」，距離上一次暈倒已是2、3年前的事。

▲王品澔出席璀璨之星總決賽。（圖／記者林敬旻攝）

▲王品澔透露自己因病免疫。（圖／記者林敬旻攝）

此外，金雲也被問到兵役問題，他目前還就讀大學三年級，等到畢業、接到兵單之後，就會乖乖去當兵，他也表示自己到時候需要當4個月兵，但不擔心這段時間會被粉絲忘記，認為進入軍營之後可以多多拓展人脈、認識各種行業的人，成為未來演戲的養分。

▲▼ BL劇《看見愛》金雲,林宇CP專訪-金雲。（圖／記者黃克翔攝）

▲金雲談及兵役相關話題。（圖／記者黃克翔攝）

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