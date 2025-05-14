李沐證實分手台大學霸男友！交往4年情斷樂團主唱　親吐「沒想回頭」真相

記者蕭采薇／台北報導

近年來作品不斷的「新生代女星」李沐， 與台大學霸男友、Quaranteen樂團主唱鄒序分分合合，14日她出席活動時，首度承認已經分手，對方已是「前男友」。李沐說：「他是很好的人，但是大家成長的方向和節奏不太一樣，不過我們還是很好的朋友。」

▲李沐出席活動時，透露已經分手一段時間。（圖／記者蕭采薇攝）



李沐14日出席活動，先被問到曾合作的陳零九捲入閃兵藝人爭議，她表示不清楚此事，也還沒看到相關新聞，但接著脫口：「前男友是替代役，他已經服完兵役了。」意外透露與鄒序已經分手的消息。

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提到分手時間，李沐先是支支吾吾的說：「有幾年了⋯。」但記者提醒去年宣傳《夏日的檸檬草》時，還有聊過男友的事，她才回應：「那《檸檬草》的時候應該還有在一起，抱歉。」兩人過去也曾分合，不過李沐說：「這是是真正的分手了，我有自覺。」

李沐透露兩人交往約4年，目前已經整理好分手的心情，「我們在一起滿久了，都覺得很難再遇到這麼好的朋友。」她表示，和鄒序還是會聯絡，心情不好時也會和對方說，但不會特地約見面，「他如果做好新歌，也會問我要不要聽。」

▲李沐出席髮品活動。（圖／記者蕭采薇攝）



被虧會不會是對方想對她說的話？李沐招架不住的笑說：「我覺得是他對生活的抒發啦！」但也透露分手是她提出的，「他非常尊重我的想法。」至於對方是否有意復合？李沐則說：「這個我不知道，但我沒有想回頭。」

李沐出道以來有招牌黑長髮，這回出席髮品代言，她表示：「很認真保養我的臉，但後來發現頭髮要有光澤、蓬鬆才有氣場。」更笑說：「我每天都要洗頭，不然覺得我沒資格躺上我的枕頭。」更表示認為洗頭、保養是舒壓過程，即使工作到再晚，也不覺得是有壓力的事。