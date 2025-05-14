ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

金曲獎36／完整入圍名單！蕭煌奇、李榮浩搶歌王 方大同等8年拿評審團獎

記者潘慧中／綜合報導

第36屆金曲獎將於6月28日在台北小巨蛋舉行，入圍名單在今（14日）公布，揭獎嘉賓包括宇宙人、舞思愛、柔米、蔡家蓁、Marz23等人，吸引眾多歌迷關注。以下是完整入圍名單。

【最佳作詞人獎】

張淦勛 Giyu Tjuljaviya／南迴之子

李格弟／允許萬物破碎

[廣告]請繼續往下閱讀...

謝銘祐／偏南風

林夕／有色眼统

方大同／才二十三

李竺芯／足芳足芳

【最佳作曲人獎】

JUD 陳泳希／知更

FunkyMo／修理車

王彙筑／高麗菜粥 Feat. 洪佩瑜

林家謙／有色眼鏡

方大同／二十三

Joanna Wang／鬼才出道

【最佳編曲人獎】

張少瑜／BUNUN 布農

Ray Lin 林啟安／Qrasun 讚美

鍾興民／靠近 mudalrep

戴曉君、吳蒙惠／Dipin Kari Tang 麵包 咖哩 刺蝟（feat. 泰武古謠传唱）

呂尚霖／二周目

Joanna Wang • Asher Fulero • Peter Knudsen • Bill Athens • Micah Kassell • AA J Geddes／鬼才知道

【特別貢獻獎】

翁孝良

馬兆駿

【最佳樂團獎】

無妄合作社／開往天堂的海盗船

JADE／Creeper

美秀集團／美秀集團同名專輯

TRASH／幸福的末班車

AAA （HYUKOH & 落日飛車）／AAA

八十八顆芭樂籽／浪漫野球戰士列傳

【最佳演奏錄音專輯獎】

▲▼最佳演奏錄音專輯獎。（圖／翻攝自YouTube／ETtoday星光雲）

【最佳演唱組合獎】

恐龍的皮／I Dig You

動力火車／結伴（豪華版）

Energy／Here 1 Am

珂拉琪／Deus Ex Machina

丹丹猫猫= aDAN薛詒丹 x Miao Miao Flow／RUN, DON'T WALK

ATARASHII GAKKO!／AG! Calling

【最佳專輯獎】

▲▼最佳專輯獎。（圖／翻攝自YouTube／ETtoday星光雲）

【最佳原住民語專輯獎】

▲▼最佳原住民語專輯獎。（圖／翻攝自YouTube／ETtoday星光雲）

【最佳原住民語歌手獎】

Morikilr 孔亞明／kamawan za kavung 像帽子一樣

阿布絲•塔娜比瑪／QUEENDOM

Kumu Basaw 姑慕•巴紹／Qrasun 格拉孫

桑布伊／mudalrep 靠近

戴曉君／VAIVAIK 尋走

曾妮 Dremedreman／全村的希望

【最佳新人獎】

鄭雙雙／Time

張淦勛 Giyu Tjuljaviya／雲就要翻過山

someshiit 山姆／愚公

JUD 陳泳希／當我不敢說

Kumu Basaw 姑慕•巴紹／Qrasun 格拉孫

Andr／shhh, it's under my bed

【最佳客語歌手獎】

▲▼最佳客語歌手獎。（圖／翻攝自YouTube／ETtoday星光雲）

【最佳客語專輯獎】

▲▼最佳客語專輯獎。（圖／翻攝自YouTube／ETtoday星光雲）

【最佳裝幀設計獎】

▲▼最佳裝幀設計獎。（圖／翻攝自YouTube／ETtoday星光雲）

【最佳MV獎】

▲▼最佳MV獎。（圖／記者蔡琛儀攝）

【最佳台語女歌手獎】

蔡秋鳳Carris Tsai／戲台

林美秀／Lady Pum Pum

王彙筑／滴滴答答

李竺芯／Sui 水

詹雅雯／演一首歌

【最佳台語男歌手獎】

▲▼最佳台語男歌手獎。（圖／記者蔡琛儀攝）

【最佳台語專輯獎】

▲▼最佳台語專輯獎。（圖／記者蔡琛儀攝）

【最佳單曲製作人獎】

陳建瑋／皇民戰士大軍供

海大富／BUNUN 布農

于傳勇、金智湖／COCOCO

鍾興民／31: 4 mudalrep

柯智豪 Blaire Ko／臺灣文蛤Huh？

【最佳專輯製作人獎】

高潮（林志仁）／雲就要翮過山

王治平／當我不放說

OHHYUK 2（吳赫）、曾國宏／AAA

林家謙／隱形色

呂尚霖、呂士軒／好聲豪氣

鍾興民、李竺芯／Sui水

【最佳華語女歌手獎】

蔡健雅／不夠善良的我們：戲劇音樂設計專輯

戴佩妮 Penny Tai／雙生火焰 TWIN FLAME

陳忻玥／V

Karencici／Made For You

魏如萱／珍珠刑

【最佳華語男歌手獎】

柏霖PoLin／允許萬物破碎

蕭煌奇／沒事的

林家謙／隱形色

呂士軒／好耸豪氣

李榮浩／黑馬

【最佳華語專輯獎】

不完全自救手冊／十一音像有限公司（十一音樂）

夢想家／香港賦音樂有限公司

OUTCOMES 结果論／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司

好聲豪氣／任意門娛樂股份有限公司

隱形色／亞神音樂娛樂股份有限公司

珍珠刑／何樂音樂有限公司

【年度歌曲獎】

BUNUN 布農／華纳國際音樂股份有限公司

手機錢包鑰匙菸（Ft.盧廣仲）／火玄火包股份有限公司

偏南風／三川娛樂有限公司

Young Man／夕陽音樂產業有限公司

星期五晚上／相信音樂國際股份有限公司

才二十三／香港商賦音樂有限公司

這樣很好-《英雄聯盟：雙城之戰》動畫第二季原聲／環球國際唱片股份有限公司

足芳足芳／果核音樂玫瑰森林農場有限公司

【評審團獎】

方大同／夢想家專輯

分享給朋友：

追蹤我們：

【會想跟我離婚嗎？】妻見尪認真思考送上一巴掌：你真的敢想喔

推薦閱讀

陳大天被逮「到案前在家畫面曝光」！躲被窩被拍 小9歲未婚妻也在

陳大天被逮「到案前在家畫面曝光」！躲被窩被拍 小9歲未婚妻也在

港星王喜爆「來台遭下藥性侵2次」！醒來躺在排泄物中　慘罹急性腎衰竭

港星王喜爆「來台遭下藥性侵2次」！醒來躺在排泄物中　慘罹急性腎衰竭

快訊／大根涉逃兵發聲了！「陳零九陳大天也出事」　涉案藝人曝光

快訊／大根涉逃兵發聲了！「陳零九陳大天也出事」　涉案藝人曝光

許仁杰徹底切割謝京穎！　咖啡店把妹聊到被趕…離婚正宮妻2年

許仁杰徹底切割謝京穎！　咖啡店把妹聊到被趕…離婚正宮妻2年

威廉涉逃兵發聲了：我主動面對！主動到案說明　超過36歲恐遭判刑

威廉涉逃兵發聲了：我主動面對！主動到案說明　超過36歲恐遭判刑

派翠克爆秘戀「啦啦隊女神檸檬」　深夜陪返香閨…傳交往半年！

派翠克爆秘戀「啦啦隊女神檸檬」　深夜陪返香閨…傳交往半年！

人氣AV女優「突紋大片刺青」片量恐銳減！　達人驚：公司怎沒阻止

人氣AV女優「突紋大片刺青」片量恐銳減！　達人驚：公司怎沒阻止

薛楷莉暈船被騙財色！60歲建築師董事玩超大　手機裡「全是酒店妹」

薛楷莉暈船被騙財色！60歲建築師董事玩超大　手機裡「全是酒店妹」

目睹陳大天被逮…未婚妻劉樸受衝擊「活動急喊卡」後天將飛離台灣

目睹陳大天被逮…未婚妻劉樸受衝擊「活動急喊卡」後天將飛離台灣

快訊／38歲陳零九涉逃兵案！　公司緊急回應了

快訊／38歲陳零九涉逃兵案！　公司緊急回應了

快訊／大根閃兵迅速認錯　將「配合一切偵辦」

快訊／大根閃兵迅速認錯　將「配合一切偵辦」

39歲威廉涉閃兵「目前行蹤曝光」！出事前晚曬照　倒數2月老婆要生了

39歲威廉涉閃兵「目前行蹤曝光」！出事前晚曬照　倒數2月老婆要生了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

陳大天被逮「到案前在家畫面曝光」！躲被窩被拍 小9歲未婚妻也在

港星王喜爆「來台遭下藥性侵2次」！醒來躺在排泄物中　慘罹急性腎衰竭

快訊／大根涉逃兵發聲了！「陳零九陳大天也出事」　涉案藝人曝光

許仁杰徹底切割謝京穎！　咖啡店把妹聊到被趕…離婚正宮妻2年

威廉涉逃兵發聲了：我主動面對！主動到案說明　超過36歲恐遭判刑

派翠克爆秘戀「啦啦隊女神檸檬」　深夜陪返香閨…傳交往半年！

人氣AV女優「突紋大片刺青」片量恐銳減！　達人驚：公司怎沒阻止

薛楷莉暈船被騙財色！60歲建築師董事玩超大　手機裡「全是酒店妹」

目睹陳大天被逮…未婚妻劉樸受衝擊「活動急喊卡」後天將飛離台灣

快訊／38歲陳零九涉逃兵案！　公司緊急回應了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

金曲獎, 金曲36

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 金曲獎36／完整入圍名單！蕭煌奇、李榮浩搶歌王 方大同等8年拿評審團獎
  2. 男團SpeXial成員也涉逃兵！　經紀公司發聲：還在了解中
  3. 快訊／第2波閃兵風暴「累計9人到案」！威廉14:00台東搭機北返
  4. 威廉「步入綠島警局到案」身影曝光！　首發聲：我主動面對配合
  5. 快訊／《棒棒堂》李銓認了遭移送！　砸10萬扮「心血管疾病」閃兵
  6. 《玩命》韓哥來台「合體林志穎」緊急喊卡！　主辦證實：與市府未達成共識
  7. 快訊／《棒棒堂》李銓涉閃兵！　第2波搜索「首位移送」畫面曝光
  8. 趙麗穎離婚4年爆戀情！　男友是「台灣導演趙德胤」拍電影結緣
  9. 快訊／涉閃兵案「大根人在國外」！21:30將抵台　警機場等人
  10. 14年鐵粉變男友！指原莉乃「背禁愛令醜聞13年」爆戀情…對象是BL男神

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366