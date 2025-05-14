金曲獎36／完整入圍名單！蕭煌奇、李榮浩搶歌王 方大同等8年拿評審團獎

記者潘慧中／綜合報導

第36屆金曲獎將於6月28日在台北小巨蛋舉行，入圍名單在今（14日）公布，揭獎嘉賓包括宇宙人、舞思愛、柔米、蔡家蓁、Marz23等人，吸引眾多歌迷關注。以下是完整入圍名單。

【最佳作詞人獎】

張淦勛 Giyu Tjuljaviya／南迴之子

李格弟／允許萬物破碎

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謝銘祐／偏南風

林夕／有色眼统

方大同／才二十三

李竺芯／足芳足芳

【最佳作曲人獎】

JUD 陳泳希／知更

FunkyMo／修理車

王彙筑／高麗菜粥 Feat. 洪佩瑜

林家謙／有色眼鏡

方大同／二十三

Joanna Wang／鬼才出道

【最佳編曲人獎】

張少瑜／BUNUN 布農

Ray Lin 林啟安／Qrasun 讚美

鍾興民／靠近 mudalrep

戴曉君、吳蒙惠／Dipin Kari Tang 麵包 咖哩 刺蝟（feat. 泰武古謠传唱）

呂尚霖／二周目

Joanna Wang • Asher Fulero • Peter Knudsen • Bill Athens • Micah Kassell • AA J Geddes／鬼才知道

【特別貢獻獎】



翁孝良

馬兆駿

【最佳樂團獎】

無妄合作社／開往天堂的海盗船

JADE／Creeper

美秀集團／美秀集團同名專輯

TRASH／幸福的末班車

AAA （HYUKOH & 落日飛車）／AAA

八十八顆芭樂籽／浪漫野球戰士列傳

【最佳演奏錄音專輯獎】

【最佳演唱組合獎】

恐龍的皮／I Dig You

動力火車／結伴（豪華版）

Energy／Here 1 Am

珂拉琪／Deus Ex Machina

丹丹猫猫= aDAN薛詒丹 x Miao Miao Flow／RUN, DON'T WALK

ATARASHII GAKKO!／AG! Calling

【最佳專輯獎】

【最佳原住民語專輯獎】

【最佳原住民語歌手獎】

Morikilr 孔亞明／kamawan za kavung 像帽子一樣

阿布絲•塔娜比瑪／QUEENDOM

Kumu Basaw 姑慕•巴紹／Qrasun 格拉孫

桑布伊／mudalrep 靠近

戴曉君／VAIVAIK 尋走

曾妮 Dremedreman／全村的希望

【最佳新人獎】

鄭雙雙／Time

張淦勛 Giyu Tjuljaviya／雲就要翻過山

someshiit 山姆／愚公

JUD 陳泳希／當我不敢說

Kumu Basaw 姑慕•巴紹／Qrasun 格拉孫

Andr／shhh, it's under my bed

【最佳客語歌手獎】

【最佳客語專輯獎】

【最佳裝幀設計獎】

【最佳MV獎】

【最佳台語女歌手獎】



蔡秋鳳Carris Tsai／戲台

林美秀／Lady Pum Pum

王彙筑／滴滴答答

李竺芯／Sui 水

詹雅雯／演一首歌

【最佳台語男歌手獎】

【最佳台語專輯獎】

【最佳單曲製作人獎】

陳建瑋／皇民戰士大軍供

海大富／BUNUN 布農

于傳勇、金智湖／COCOCO

鍾興民／31: 4 mudalrep

柯智豪 Blaire Ko／臺灣文蛤Huh？

【最佳專輯製作人獎】

高潮（林志仁）／雲就要翮過山

王治平／當我不放說

OHHYUK 2（吳赫）、曾國宏／AAA

林家謙／隱形色

呂尚霖、呂士軒／好聲豪氣

鍾興民、李竺芯／Sui水

【最佳華語女歌手獎】

蔡健雅／不夠善良的我們：戲劇音樂設計專輯

戴佩妮 Penny Tai／雙生火焰 TWIN FLAME

陳忻玥／V

Karencici／Made For You

魏如萱／珍珠刑

【最佳華語男歌手獎】

柏霖PoLin／允許萬物破碎

蕭煌奇／沒事的

林家謙／隱形色

呂士軒／好耸豪氣

李榮浩／黑馬

【最佳華語專輯獎】

不完全自救手冊／十一音像有限公司（十一音樂）

夢想家／香港賦音樂有限公司

OUTCOMES 结果論／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司

好聲豪氣／任意門娛樂股份有限公司

隱形色／亞神音樂娛樂股份有限公司

珍珠刑／何樂音樂有限公司

【年度歌曲獎】

BUNUN 布農／華纳國際音樂股份有限公司

手機錢包鑰匙菸（Ft.盧廣仲）／火玄火包股份有限公司

偏南風／三川娛樂有限公司

Young Man／夕陽音樂產業有限公司

星期五晚上／相信音樂國際股份有限公司

才二十三／香港商賦音樂有限公司

這樣很好-《英雄聯盟：雙城之戰》動畫第二季原聲／環球國際唱片股份有限公司

足芳足芳／果核音樂玫瑰森林農場有限公司

【評審團獎】

方大同／夢想家專輯