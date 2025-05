金曲獎36／完整入圍名單！蕭煌奇、李榮浩搶歌王 方大同等8年拿評審團獎

記者潘慧中/綜合報導

第36屆金曲獎將於6月28日在台北小巨蛋舉行,入圍名單在今(14日)公布,揭獎嘉賓包括宇宙人、舞思愛、柔米、蔡家蓁、Marz23等人,吸引眾多歌迷關注。以下是完整入圍名單。

【最佳作詞人獎】

張淦勛 Giyu Tjuljaviya/南迴之子

李格弟/允許萬物破碎

[廣告]請繼續往下閱讀...

謝銘祐/偏南風

林夕/有色眼统

方大同/才二十三

李竺芯/足芳足芳

【最佳作曲人獎】

JUD 陳泳希/知更

FunkyMo/修理車

王彙筑/高麗菜粥 Feat. 洪佩瑜

林家謙/有色眼鏡

方大同/二十三

Joanna Wang/鬼才出道

【最佳編曲人獎】

張少瑜/BUNUN 布農

Ray Lin 林啟安/Qrasun 讚美

鍾興民/靠近 mudalrep

戴曉君、吳蒙惠/Dipin Kari Tang 麵包 咖哩 刺蝟(feat. 泰武古謠传唱)

呂尚霖/二周目

Joanna Wang • Asher Fulero • Peter Knudsen • Bill Athens • Micah Kassell • AA J Geddes/鬼才知道

【特別貢獻獎】



翁孝良

馬兆駿

【最佳樂團獎】

無妄合作社/開往天堂的海盗船

JADE/Creeper

美秀集團/美秀集團同名專輯

TRASH/幸福的末班車

AAA (HYUKOH & 落日飛車)/AAA

八十八顆芭樂籽/浪漫野球戰士列傳

【最佳演奏錄音專輯獎】

【最佳演唱組合獎】

恐龍的皮/I Dig You

動力火車/結伴(豪華版)

Energy/Here 1 Am

珂拉琪/Deus Ex Machina

丹丹猫猫= aDAN薛詒丹 x Miao Miao Flow/RUN, DON'T WALK

ATARASHII GAKKO!/AG! Calling

【最佳專輯獎】

【最佳原住民語專輯獎】

【最佳原住民語歌手獎】

Morikilr 孔亞明/kamawan za kavung 像帽子一樣

阿布絲•塔娜比瑪/QUEENDOM

Kumu Basaw 姑慕•巴紹/Qrasun 格拉孫

桑布伊/mudalrep 靠近

戴曉君/VAIVAIK 尋走

曾妮 Dremedreman/全村的希望

【最佳新人獎】

鄭雙雙/Time

張淦勛 Giyu Tjuljaviya/雲就要翻過山

someshiit 山姆/愚公

JUD 陳泳希/當我不敢說

Kumu Basaw 姑慕•巴紹/Qrasun 格拉孫

Andr/shhh, it's under my bed

【最佳客語歌手獎】

【最佳客語專輯獎】

【最佳裝幀設計獎】

【最佳MV獎】

【最佳台語女歌手獎】



蔡秋鳳Carris Tsai/戲台

林美秀/Lady Pum Pum

王彙筑/滴滴答答

李竺芯/Sui 水

詹雅雯/演一首歌

【最佳台語男歌手獎】

【最佳台語專輯獎】

【最佳單曲製作人獎】

陳建瑋/皇民戰士大軍供

海大富/BUNUN 布農

于傳勇、金智湖/COCOCO

鍾興民/31: 4 mudalrep

柯智豪 Blaire Ko/臺灣文蛤Huh?

【最佳專輯製作人獎】

高潮(林志仁)/雲就要翮過山

王治平/當我不放說

OHHYUK 2(吳赫)、曾國宏/AAA

林家謙/隱形色

呂尚霖、呂士軒/好聲豪氣

鍾興民、李竺芯/Sui水

【最佳華語女歌手獎】

蔡健雅/不夠善良的我們:戲劇音樂設計專輯

戴佩妮 Penny Tai/雙生火焰 TWIN FLAME

陳忻玥/V

Karencici/Made For You

魏如萱/珍珠刑

【最佳華語男歌手獎】

柏霖PoLin/允許萬物破碎

蕭煌奇/沒事的

林家謙/隱形色

呂士軒/好耸豪氣

李榮浩/黑馬

【最佳華語專輯獎】

不完全自救手冊/十一音像有限公司(十一音樂)

夢想家/香港賦音樂有限公司

OUTCOMES 结果論/台灣索尼音樂娛樂股份有限公司

好聲豪氣/任意門娛樂股份有限公司

隱形色/亞神音樂娛樂股份有限公司

珍珠刑/何樂音樂有限公司

【年度歌曲獎】

BUNUN 布農/華纳國際音樂股份有限公司

手機錢包鑰匙菸(Ft.盧廣仲)/火玄火包股份有限公司

偏南風/三川娛樂有限公司

Young Man/夕陽音樂產業有限公司

星期五晚上/相信音樂國際股份有限公司

才二十三/香港商賦音樂有限公司

這樣很好-《英雄聯盟:雙城之戰》動畫第二季原聲/環球國際唱片股份有限公司

足芳足芳/果核音樂玫瑰森林農場有限公司

【評審團獎】

方大同/夢想家專輯