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陳沂反擊「搞不清楚還雙標」張雅琴回應了！　吐29字箴言：謝謝指教

記者黃皓瑋／綜合報導

主播張雅琴近期在節目中，提及陳沂嘲諷網紅徐閉「She Big」一事，直言這樣的行為「超低級」，因而引來陳沂發文反擊：「不要搞不清楚狀況就亂嗆還雙標。」並附上徐閉的照片表示要「教育雅琴姐」，對此人在美國的張雅琴，昨（13日）也發文做出了回應。

▲▼張雅琴、陳沂。（圖／翻攝自Facebook／張雅琴主播、陳沂）

▲張雅琴（左）回應陳沂。（圖／翻攝自Facebook／張雅琴主播、陳沂）

張雅琴昨日在臉書發文，她首先表示自己沒有見過陳沂與徐閉，但肯定2人都是在各自的領域擁有一片天的人。她也表示自己從小受的教育告訴她，不應該對他人的外貌、宗教、收入等加以評論，並寫下29字與陳沂共勉：「外表終將老去，腦中的智慧是唯一的真道，知識是力量，也是個人的財產。」

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對於陳沂說要「教育雅琴姐」，張雅琴則大方表示「我收到了，我的回應是謝謝指教」，並以英文寫下：「不過我真的不喜歡說別人『She Big』的想法，不論是出於什麼樣的原因。」她也直言自己比較關心台灣在全球關稅風暴中，所扮演的角色，不解自己幾周前的發言為何突然成為話題。

▲張雅琴批評陳沂，陳沂回擊。（圖／翻攝自張雅琴、陳沂臉書）

▲徐閉。（圖／翻攝IG／nuanuamiao）

陳沂日前對張雅琴在節目中的評論做出回應，表示要將「超低級」這句話原封不動地還回去，並稱徐閉「整天在羞辱別人外表」，直言：「所以只許她討論別人，別人就不能討論她嗎？」她也反擊張雅琴：「講話前先做好功課，不要搞不清楚狀況就亂嗆還雙標，Low的到底是誰呢？」貼文一出引發關注。

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張雅琴, 陳沂, 徐閉

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