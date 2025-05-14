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派翠克爆秘戀「啦啦隊女神檸檬」　深夜陪返香閨…傳交往半年！

檸檬派1／派翠克深夜會檸檬　陪啦啦隊女神返香閨

▲派翠克與啦啦隊女神檸檬被爆正在交往中。（圖／翻攝自派翠克、檸檬IG）

圖文／CTWANT

藝人派翠克當年從《大學生了沒》出道， 2022年開始與小S搭檔主持《小姐不熙娣》，憑著反應快、語言俐落的口條，成功打開知名度，並在去年一舉入圍第59屆金鐘獎「綜藝節目主持人獎」，可說是事業正值高峰。身邊不乏美女相伴的他，過去雖多次被拍到和女伴互動，卻總未正面承認戀情。近日，時報周刊CTWANT發現他身邊再度出現新對象，這回的女主角，則是最近人氣衝高的啦啦隊Fubon Angels成員「檸檬」林芳婧。

檸檬派1／派翠克深夜會檸檬　陪啦啦隊女神返香閨

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▲派翠克一早抵達電視台錄影，一忙就是到隔天凌晨才收工。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

檸檬派1／派翠克深夜會檸檬　陪啦啦隊女神返香閨

▲剛收工返家的派翠克又換衣服出門，搭車抵達附近一間超商，與全身包緊緊的檸檬會合。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

5月8日上午10點半，剪了短髮的派翠克戴著帽子、提著大包小包出門，前往南港的電視台攝影棚錄影。整整忙了一天，直到隔日凌晨零點10分才返回家中。稍作休息後，他於凌晨零點58分再次出門，換上另一條褲子、手提一個紙袋，搭車前往距離家不遠的一處地點，僅六分鐘後便下車，站在路邊滑著手機，看起來像是在聯絡朋友，沒多久，一名身形纖細、包裹得嚴實的女子從超商出來與他碰面。雖然她戴著帽子與口罩刻意遮掩，但從眼神與眉眼輪廓仍能一眼認出女生正是富邦悍將啦啦隊的檸檬。

檸檬派1／派翠克深夜會檸檬　陪啦啦隊女神返香閨

▲不知道在忙什麼的派翠克一直滑手機，一度冷落檸檬，檸檬就被晾在一旁走來走去。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

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▲不久後，疑似超商店員的男子出來跟派翠克閒聊，檸檬則在旁邊等候。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

兩人簡短交談幾句，但派翠克看來仍有事纏身，不斷低頭滑手機，感覺十分忙碌。檸檬站在一旁靜靜陪伴，似乎感到無趣便獨自走到一旁。不久後，一位疑似超商店員的男子前來向派翠克攀談，應該是熟識的朋友，而此時的檸檬則像個局外人般在旁邊等候。

檸檬派1／派翠克深夜會檸檬　陪啦啦隊女神返香閨

▲返家路途中，派翠克沿路繼續滑手機，檸檬索性加快腳步先抵達另一家超商。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

檸檬派1／派翠克深夜會檸檬　陪啦啦隊女神返香閨

▲派翠克跟上後，在超商買了兩瓶飲料，女生則抱著包裹，兩人並肩走回家。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

到了凌晨1點7分，派翠克終於告一段落，與檸檬一同離開。他們並肩而行，並沒有任何肢體接觸。派翠克仍頻頻查看手機，彷彿還沉浸在未完的工作中。檸檬沒有出聲打擾，只是加快腳步穿越斑馬線，像是已經習慣這樣的相處節奏，兩人互不干擾，卻又默契十足，有著像是老夫老妻般的理解與包容。接著，檸檬前往另一家超商領取包裹，派翠克這才收起手機陪在她身旁。

檸檬派1／派翠克深夜會檸檬　陪啦啦隊女神返香閨

▲到檸檬家門口時，派翠克才暖男上身幫忙拿包裹，但檸檬刻意低頭似乎想遮掩什麼。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

離開時，派翠克買了兩瓶飲料，檸檬則雙手抱著一箱包裹，兩人邊走邊聊，朝著她的住處前進。快到門口時，派翠克像是意識到女生抱著東西不便，趕緊接過她手上的箱子，才總算有了些體貼舉動，兩人一前一後走進檸檬的住處。

檸檬派1／派翠克深夜會檸檬　陪啦啦隊女神返香閨

▲兩人一前一後進入檸檬家。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

這一路上，派翠克毫不遮掩，全程現身自然；相比之下，身為啦啦隊女神的檸檬則顯得小心翼翼，不僅包緊緊、遮掩容貌，走在人多處時還刻意低頭掩飾，種種行為似乎有意避人耳目。

檸檬派1／派翠克深夜會檸檬　陪啦啦隊女神返香閨

▲去年12月本刊也曾直擊收工後的檸檬搭車直奔派翠克家。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供）

事實上，檸檬這樣低調行事的情況並非首次。早在去年12月17日晚上10點多，檸檬錄完影後，獨自從華視門口搭乘多元計程車離開。當晚她並未直接返家，而是前往派翠克住處。約10點26分，車子抵達門前後，檸檬卻沒有馬上下車，而是請司機繞行一圈，疑似察覺有異狀。她最終選擇在轉角處下車，快步穿過防火巷，疑似從後門進入派翠克家中。從時間來推算，兩人交往的時間可能已經超過半年。

關於派翠克與檸檬是否正在交往，派翠克經紀人回覆本刊記者：「兩人據悉為好友關係 常相約拍攝影片合作。公司對藝人私生活沒有干預，應為一般朋友聚會或合作拍網路影片，感謝大家關心。」而檸檬所屬的富邦悍將球團表示，「團隊成員私人領域事務，球團不予評論。」

延伸閱讀
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