ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

許仁杰徹底切割謝京穎！　咖啡店把妹聊到被趕…離婚正宮妻2年

尷尬三角情／獨家！徹底切割謝京穎　許仁杰咖啡店把妹聊到被趕

▲5/4 21：01，本刊直擊許仁杰（左）與戴著貝雷帽的女子（右）在咖啡店裡聊個不停，到打烊了才離開。（圖／鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

許仁杰在2022年遭爆婚內曖昧謝京穎，隔年宣布與老婆亞希離婚；隨後謝京穎竟然嫁給許仁杰當初的同門好友張書偉，形成尷尬的三角情緣。如今傳出許仁杰離開原本的經紀人，與張書偉不再當師兄弟，而且本刊直擊他與一名戴貝雷帽的女子暢聊到個不行，關係十分要好。

2023年，許仁杰終於宣布離婚，與前妻亞希並不能算是好聚好散，而且有傳經濟沒很闊綽的他，在家用方面一直都使不太上力；讀者另向本刊透露，許仁杰的演藝活動有了重大變卦。

[廣告]請繼續往下閱讀...

手捧花束　妹仔認真聽

業界流傳，許仁杰原本與張書偉不但是好友，也是同門師兄弟，結果前後與謝京穎連結在一起。前者在婚內與她鬧出花邊新聞；後者則是結為夫妻，彼此關係看似尷尬，不過許仁杰有在《市井豪門》的殺青酒宴祝福張書偉與謝京穎，仍維持表面和平。只是最新消息傳出許仁杰離開原本的經紀人，時隔兩年終於與張書偉與謝京穎完全切割。

尷尬三角情／獨家！徹底切割謝京穎　許仁杰咖啡店把妹聊到被趕

▲5/4 21：04，許仁杰（左）一直與女子（右）有說有笑，不過最後各自回家，沒有續攤。（圖／鏡週刊提供）

消息人士指出，許仁杰現在的經紀事務，由黃文星的老婆幫忙處理，但是工作也是有一搭沒一搭，不過他有持續創作，也努力經營社群，星途走得可稱是細水，不知會不會長流的路線。與此同時，本刊接獲讀者通報許仁杰現蹤台視附近的連鎖咖啡店，身旁還有一名女子。

尷尬三角情／獨家！徹底切割謝京穎　許仁杰咖啡店把妹聊到被趕

▲在與許仁杰曖昧完後，謝京穎（左）與張書偉（右）交往並結婚，而且還得到許仁杰祝福。（圖／林莉婚紗提供）

5月4日晚上8點10分左右，戴著淺色鴨舌帽的許仁杰與一名貝雷帽女子對坐聊天，大部分時間是男方主講，滔滔不絕地讓女子當個稱職聽眾。值得注意的是，貝雷帽女子旁邊有一束花，成為嬌點所在。期間兩人氣氛非常熱絡，一直聊到打烊時間都已到了。

捨不得走　店外還在聊

許仁杰口沫橫飛到忘記時間，還是經店員提醒才與貝雷帽女子起身離開。出了咖啡店後，許仁杰、貝雷帽女子沒要停的意思，硬是再對話個15分鐘左右，才決定從台北市八德路三段往北寧路的方向步行前進，最後男方騎上機車揚長而去，女方則是繼續漫步在台北街頭。

尷尬三角情／獨家！徹底切割謝京穎　許仁杰咖啡店把妹聊到被趕

尷尬三角情／獨家！徹底切割謝京穎　許仁杰咖啡店把妹聊到被趕

▲本刊2022年曾直擊許仁杰與謝京穎鬼祟約會，而且線報指出當時男方已經幾乎不顧家庭。（圖／鏡週刊提供）

回顧許仁杰的上段婚姻，他被控情緒失控、言語與肢體暴力、苛刻持家，還有曖昧謝京穎；前妻亞希隱忍到身心俱疲而且活在恐懼之中。

尷尬三角情／獨家！徹底切割謝京穎　許仁杰咖啡店把妹聊到被趕

▲許仁杰（右）的經濟狀況並不優渥，所以恢單前後的家用很大一部分得靠亞希（左），也就是他前妻。（圖／翻攝自多米哥IG）

3年夫妻關係決裂之後，許仁杰曾試圖替自己解釋：「去年（2022年）下半年開始獲得了渣男、雙面人的標籤，即便是被誤解這灘髒水也會跟著我一輩子，因為這是我選擇的工作類別，而我惺惺作態、雙面到什麼程度，我的朋友、跟我合作過所有幕前幕後的工作伙伴與演藝朋友都自有判斷。」



更多鏡週刊報導
尷尬三角情／Makiyo先後交往歐漢聲和他　羅志祥喊冤「扛了不少黑鍋」

分享給朋友：

追蹤我們：

美珠被問「男友下落」神回：He's gone！XD

推薦閱讀

人氣AV女優「突紋大片刺青」片量恐銳減！　達人驚：公司怎沒阻止

人氣AV女優「突紋大片刺青」片量恐銳減！　達人驚：公司怎沒阻止

許仁杰徹底切割謝京穎！　咖啡店把妹聊到被趕…離婚正宮妻2年

許仁杰徹底切割謝京穎！　咖啡店把妹聊到被趕…離婚正宮妻2年

派翠克爆秘戀「啦啦隊女神檸檬」　深夜陪返香閨…傳交往半年！

派翠克爆秘戀「啦啦隊女神檸檬」　深夜陪返香閨…傳交往半年！

張秀卿為愛女籌2000萬　她考上伯克利「3年就唸完」絕美畢業照曝光！

張秀卿為愛女籌2000萬　她考上伯克利「3年就唸完」絕美畢業照曝光！

薛楷莉暈船被騙財色！60歲建築師董事玩超大　手機裡「全是酒店妹」

薛楷莉暈船被騙財色！60歲建築師董事玩超大　手機裡「全是酒店妹」

嘲徐閉外表遭張雅琴轟「低級」！　陳沂回嗆雙標：Low的到底是誰

嘲徐閉外表遭張雅琴轟「低級」！　陳沂回嗆雙標：Low的到底是誰

唐綺陽減肥1年大突破「穿短褲曬美腿」　同事全看傻網讚：鳥仔腳國師

唐綺陽減肥1年大突破「穿短褲曬美腿」　同事全看傻網讚：鳥仔腳國師

《食尚玩家》男星淡出「轉行當乩身」！連擲3聖筊…淚揭戒葷過程

《食尚玩家》男星淡出「轉行當乩身」！連擲3聖筊…淚揭戒葷過程

汪小菲婚禮前夕「Mandy前夫再開炮」！遭水軍攻擊宣布：提告討公道

汪小菲婚禮前夕「Mandy前夫再開炮」！遭水軍攻擊宣布：提告討公道

吉卜力「國民初戀」竟是14歲的他配音　30年後成日本超大咖男神

吉卜力「國民初戀」竟是14歲的他配音　30年後成日本超大咖男神

嘴上喊分手！蔡瑞雪「醉後親吻」富二代男星…男方長輩反對轉地下情

嘴上喊分手！蔡瑞雪「醉後親吻」富二代男星…男方長輩反對轉地下情

幕僚長帶第一夫人跑趴貼鮮肉！　助攻撕下老派標籤「躍升好感度第一」

幕僚長帶第一夫人跑趴貼鮮肉！　助攻撕下老派標籤「躍升好感度第一」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

人氣AV女優「突紋大片刺青」片量恐銳減！　達人驚：公司怎沒阻止

許仁杰徹底切割謝京穎！　咖啡店把妹聊到被趕…離婚正宮妻2年

派翠克爆秘戀「啦啦隊女神檸檬」　深夜陪返香閨…傳交往半年！

張秀卿為愛女籌2000萬　她考上伯克利「3年就唸完」絕美畢業照曝光！

薛楷莉暈船被騙財色！60歲建築師董事玩超大　手機裡「全是酒店妹」

嘲徐閉外表遭張雅琴轟「低級」！　陳沂回嗆雙標：Low的到底是誰

唐綺陽減肥1年大突破「穿短褲曬美腿」　同事全看傻網讚：鳥仔腳國師

《食尚玩家》男星淡出「轉行當乩身」！連擲3聖筊…淚揭戒葷過程

汪小菲婚禮前夕「Mandy前夫再開炮」！遭水軍攻擊宣布：提告討公道

吉卜力「國民初戀」竟是14歲的他配音　30年後成日本超大咖男神

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

鏡週刊

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 薛楷莉曾離婚！婚後1年老公就外遇　「懷孕險被枕頭悶死」遭家暴
  2. 小孟老師／5月14日星座運勢　 天秤賺網紅財、水瓶舊愛復合
  3. 《食尚玩家》男星淡出「轉行當乩身」！連擲3聖筊…淚揭戒葷過程
  4. 薛楷莉暈船被騙財色！60歲建築師董事玩超大　手機裡「全是酒店妹」
  5. 對戰胡瓜！徐乃麟新節目「遭高層打槍」內幕曝 爆停工1個月急補拍
  6. 嘴上喊分手！蔡瑞雪「醉後親吻」富二代男星…男方長輩反對轉地下情
  7. 派翠克爆秘戀「啦啦隊女神檸檬」　深夜陪返香閨…傳交往半年！
  8. 許仁杰徹底切割謝京穎！　咖啡店把妹聊到被趕…離婚正宮妻2年
  9. 奧斯卡金獎導演辭世！　享壽92歲
  10. 跨越半世紀動人情誼！冰島影帝滿臉都是戲　滄桑人生一臉就道盡

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366