許仁杰徹底切割謝京穎！　咖啡店把妹聊到被趕…離婚正宮妻2年

▲5/4 21：01，本刊直擊許仁杰（左）與戴著貝雷帽的女子（右）在咖啡店裡聊個不停，到打烊了才離開。（圖／鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

許仁杰在2022年遭爆婚內曖昧謝京穎，隔年宣布與老婆亞希離婚；隨後謝京穎竟然嫁給許仁杰當初的同門好友張書偉，形成尷尬的三角情緣。如今傳出許仁杰離開原本的經紀人，與張書偉不再當師兄弟，而且本刊直擊他與一名戴貝雷帽的女子暢聊到個不行，關係十分要好。

2023年，許仁杰終於宣布離婚，與前妻亞希並不能算是好聚好散，而且有傳經濟沒很闊綽的他，在家用方面一直都使不太上力；讀者另向本刊透露，許仁杰的演藝活動有了重大變卦。

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手捧花束 妹仔認真聽

業界流傳，許仁杰原本與張書偉不但是好友，也是同門師兄弟，結果前後與謝京穎連結在一起。前者在婚內與她鬧出花邊新聞；後者則是結為夫妻，彼此關係看似尷尬，不過許仁杰有在《市井豪門》的殺青酒宴祝福張書偉與謝京穎，仍維持表面和平。只是最新消息傳出許仁杰離開原本的經紀人，時隔兩年終於與張書偉與謝京穎完全切割。

▲5/4 21：04，許仁杰（左）一直與女子（右）有說有笑，不過最後各自回家，沒有續攤。（圖／鏡週刊提供）

消息人士指出，許仁杰現在的經紀事務，由黃文星的老婆幫忙處理，但是工作也是有一搭沒一搭，不過他有持續創作，也努力經營社群，星途走得可稱是細水，不知會不會長流的路線。與此同時，本刊接獲讀者通報許仁杰現蹤台視附近的連鎖咖啡店，身旁還有一名女子。

▲在與許仁杰曖昧完後，謝京穎（左）與張書偉（右）交往並結婚，而且還得到許仁杰祝福。（圖／林莉婚紗提供）

5月4日晚上8點10分左右，戴著淺色鴨舌帽的許仁杰與一名貝雷帽女子對坐聊天，大部分時間是男方主講，滔滔不絕地讓女子當個稱職聽眾。值得注意的是，貝雷帽女子旁邊有一束花，成為嬌點所在。期間兩人氣氛非常熱絡，一直聊到打烊時間都已到了。

捨不得走 店外還在聊

許仁杰口沫橫飛到忘記時間，還是經店員提醒才與貝雷帽女子起身離開。出了咖啡店後，許仁杰、貝雷帽女子沒要停的意思，硬是再對話個15分鐘左右，才決定從台北市八德路三段往北寧路的方向步行前進，最後男方騎上機車揚長而去，女方則是繼續漫步在台北街頭。

▲本刊2022年曾直擊許仁杰與謝京穎鬼祟約會，而且線報指出當時男方已經幾乎不顧家庭。（圖／鏡週刊提供）

回顧許仁杰的上段婚姻，他被控情緒失控、言語與肢體暴力、苛刻持家，還有曖昧謝京穎；前妻亞希隱忍到身心俱疲而且活在恐懼之中。

▲許仁杰（右）的經濟狀況並不優渥，所以恢單前後的家用很大一部分得靠亞希（左），也就是他前妻。（圖／翻攝自多米哥IG）

3年夫妻關係決裂之後，許仁杰曾試圖替自己解釋：「去年（2022年）下半年開始獲得了渣男、雙面人的標籤，即便是被誤解這灘髒水也會跟著我一輩子，因為這是我選擇的工作類別，而我惺惺作態、雙面到什麼程度，我的朋友、跟我合作過所有幕前幕後的工作伙伴與演藝朋友都自有判斷。」





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