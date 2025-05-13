宋米秦合體李毓芬赴日朝聖GD！　曝慶生照「聚在一起就回到小時候」

記者蔡宜芳／綜合報導

韓籍女星宋米秦過去和李毓芬、郭雪芙組成女團Dream Girls，團體解散後，她雖淡出演藝圈，但仍和李毓芬保持聯繫。每年都會為對方慶生的她，13日透露自己跟李毓芬一起去日本朝聖GD（G-Dragon）的演唱會，開心直說：「聚在一起就是回到小時候的樣子。」

▲宋米秦和李毓芬每年都會為對方慶生。（圖／翻攝自Instagram／song_miqin）

宋米秦表示，為了慶祝李毓芬的生日，全家一起說走就走，飛去日本旅行。雖然出發前東京的天氣預報顯示幾乎天天下雨，但她們抵達後雨竟然停了，隔天還迎來好天氣，讓她忍不住感嘆「真的是感恩的心」。

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宋米秦也在貼文中感慨，時間過得好快，她和李毓芬看似已不再年輕，但每次聚在一起卻總能回到少女時代的模樣，「心還是少女的啊～～」她也提到，自己因為每次搶韓星的票都失敗，所以就決定買GD的日本場演唱會，「結果我們真的做到了！yay～」

▲▼宋米秦和李毓芬一起飛到日本看GD的演唱會。（圖／翻攝自Instagram／song_miqin）

這次閨蜜李毓芬的生日碰上母親節，宋米秦也坦言過了個很特別的母親節，「也是過一次不一樣的你的生日，每年我的希望都一樣，언제나 행복해지는거…（無論何時都能變得幸福）生日快樂，我的好朋友，今年也愛你。」字句展現出兩人深厚的友情。