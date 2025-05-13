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林逸欣揭苦戀「因世俗眼光分手」：深愛過，只能在心裡想念

記者蔡琛儀／台北報導

林逸欣將推出新單曲〈Evelyn〉，描寫了一段「曾經彼此喜歡，卻因為世俗眼光而無法走到一起」的故事。林逸欣表示，這首歌是一封寫給過去、也寫給自己的溫柔信箋，「或許在每個人的心中，都藏著一個名字，深愛過，卻只能在心裡悄悄想念。」

▲▼林逸欣〈Evelyn〉。（圖／欣宇宙音樂提供）

▲林逸欣推出新歌〈Evelyn〉。（圖／欣宇宙音樂提供）

〈Evelyn〉的創作靈感，來自於林逸欣自己以及身邊友人發生過的種種經歷，因為時機或世俗眼光而終究只能變為日後心中淡淡的遺憾，而她也懷念在沒有ICQ、MSN，甚至沒有網路和手機可以即時通訊的時代，「那時候人們會因為一封信、一通電話、一句承諾，就守在家裡等整晚。現在想起來，好像更浪漫、更真摯。」

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被問到「Evelyn」是誰？林逸欣笑說，其實只是在填詞時剛好想要三個音節的名字，「試唱了幾個，Evelyn是最適合、最好聽的！」她也分享一個趣聞：「後來我還特別查了一下才知道，Evelyn原本在古時是男性專用的名字，直到近代才演變成都是女生在用。」笑說：「寫歌也能長知識，每日一字成功！」

▲▼林逸欣〈Evelyn〉。（圖／欣宇宙音樂提供）

▲林逸欣新歌講述因為時機或世俗眼光而成為遺憾。（圖／欣宇宙音樂提供）

林逸欣原先上週六在中部有活動，但因為豪雨，演出臨時取消，她直接南下回娘家給爸媽一個驚喜，也因為多賺到一晚，在母親節前夕就提前歡度聚餐，讓林媽媽開心地合不攏嘴，而林逸欣也奉上事先準備好的iPhone 16送給媽媽，哥哥則送上稀有動物的拼圖；母親節當天，林家早早各就各位登上牌桌打麻將，林逸欣讚媽媽活力十足，明明前一天徹夜拼圖，沒睡幾小時又生龍活虎打牌，笑說：「媽媽根本鋼鐵人，咻一下就滿血回歸，超強！」

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