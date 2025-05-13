人氣AV女優「突紋大片刺青」片量恐銳減！　達人驚：公司怎沒阻止

記者劉宛欣／綜合報導

日本AV界新生代女優天澤鈴自2024年6月出道以來，憑藉鄰家女孩般的清新形象和甜美外貌迅速吸引大批粉絲追隨。以「劍道美少女」為出道人設的她，一直給人天真又帶點反叛的氛圍，然而，距離出道滿周年之際，她突然做出大膽形象轉變，不僅將頭髮剪短，還在手臂、肩膀及胸前刺上大面積刺青，讓台灣AV達人一劍浣春秋驚呼「很有可能會發片量銳減。」

▲天澤鈴突然刺了大片刺青。（圖／翻攝自天澤鈴X）

天澤鈴的出道作選在知名片商「本中」發表，一出道便展現穩定的發片節奏，短時間內在本中推出三部作品，最後一支更與前輩彌生美月共演，顯示出她不只是一時話題女優，而是具備續航潛力。之後她更活躍於多家片商之間，作品量穩定、表現不俗，漸漸建立起個人風格與固定粉絲群。

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▲天澤鈴於去年出道，穩定成長累積不少粉絲。（圖／翻攝自天澤鈴X）

不過這次的形象大改，卻也引起不少討論。一劍浣春秋指出：「天澤鈴現在的樣子，完全跳脫她出道時的形象，看起來就像『九紋龍史進』。」他也坦言，日本AV市場對於刺青女優接受度仍有限，以過往柊優希為例，雖條件出眾卻因刺青屢遭觀眾反感，甚至片商還特意避開刺青部位拍攝封面，反映出市場現實面。

對此，不少人擔憂天澤鈴的突然轉變，可能會影響她的演出機會與發片量，一劍浣春秋更疑惑：「經紀公司怎麼沒阻止？」