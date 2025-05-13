隔13年重演！郭子乾率Lulu、陳漢典登場　承諾：李國修在天上看著

記者黃庠棻／台北報導

台灣戲劇大師李國修喜劇威力接連發，經典鉅作風屏劇團三部曲，繼完結篇《京戲啟示錄》、二部曲《莎姆雷特》，今年首部曲 《半里長城》笑噴版將全新登場。

▲《半里長城》舉辦笑噴版記者會。（圖／記者林敬旻攝）

《半里長城》今（13）日舉辦記者會，藝術顧問王月與導演許柏昂、演員郭子乾、樊光耀、Lulu黃路梓茵、陳漢典、杜詩梅、大愷到場出席。飾演劇中要角李修國的郭子乾表示「距離上一次演出《半里長城》已經是13年前了，今年還能重新演出非常開心！還有老朋友一起，像能夠找到郁方回來演舞台劇，真的要好好和她切磋一下。」

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▲《半里長城》舉辦笑噴版記者會。（圖／記者林敬旻攝）



樊光耀也表示「《半里長城》是國修老師「屏風表演班三部曲」的首部曲，當年堪稱是一齣轟動劇場界的喜劇，要說它是鬧劇也不為過，整齣戲瘋狂、好笑、極具百老匯喜劇感，真的非常有意思。」

▲樊光耀出席《半里長城》笑噴版記者會。（圖／記者林敬旻攝）

距離上次演出也是10年以上，離開螢光幕大概6年的杜詩梅，提到這次會想要回來演出，當然是因為月姐、導演，還有很多的老朋友，而且也會在各大劇院演出，非常想念這個舞台，當時演出的時候還是一個懵懵懂懂的青春少女，就覺得國修老師怎麼能夠寫出這麼厲害的劇本，讓你在台上能看到幕前幕後的樣子。

▲杜詩梅出席《半里長城》笑噴版記者會。（圖／記者林敬旻攝）

杜詩梅表示除了挑戰演員的演技外，觀眾也能看到人生的真實面，真的很精彩，直呼「太興奮要跟老戰友們在台上飆戲了。」郭子乾更提到「這是國修老師最經典的作品之一，再度重演一定是抱著感恩的心，因為在演出的時候老師會在天上看著我們，所以我們不會亂演，只會演亂。」。

▲黃路梓茵、陳漢典出席《半里長城》笑噴版記者會。（圖／記者林敬旻攝）

首次加入的Lulu提及這次參與演出，心情緊張、誠惶誠恐，表示一直都很想參與屏風表演班的作品，尤其可以跟這麼多厲害的演員，還有平常一起主持的陳漢典同台演出，真的既期待又怕搞破壞。

▲黃路梓茵出席《半里長城》笑噴版記者會。（圖／記者林敬旻攝）

同樣首次演出《半里長城》的陳漢典直呼「非常興奮，也很緊張，常常和郭哥、Lulu合作，但好像是我第一次跟Lulu一起演出舞台劇，感覺也很奇妙。」

▲陳漢典出席《半里長城》笑噴版記者會。（圖／記者林敬旻攝）

《半里長城》透過「戲中戲中戲」的演出形式，諷刺歷史、調侃現實，三流劇團的大夢與大亂，演變成一場你我經歷的人生喜劇，台上演出秦皇秘史的爾虞我詐，不料後台劇團成員的愛恨情仇接續引爆！從上台「報仇」到「下台」辭演，後台的戲竟然比前台還精彩，過程中演員不斷發生忘詞、演出場場脫序，各種狀況窘生出另種情境喜劇的效果。





▲郭子乾出席《半里長城》笑噴版記者會。（圖／記者林敬旻攝）

《半里長城》盛大巡迴全台劇院，2025/10/31-2025/11/2在國家戲劇院、2025/12/27在高雄衛武營、2026/2/28在臺中歌劇院，今年最令人期待的爆笑喜劇，5月16日中午12點正式開賣，購票請上寬宏售票(kham.com.tw)、全台萊爾富及OK便利商店。

▲王月出席《半里長城》笑噴版記者會。（圖／記者林敬旻攝）