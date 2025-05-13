楊貴媚皮蛇「錯過黃金治療期」被醫告知：沒辦法　2個月後現況曝光

記者黃庠棻／台北報導

「雙金影后」楊貴媚去年接連以《有生之年》拿下金鐘視后，以及《小雁與吳愛麗》獲得金馬獎最佳女配角。近日，她在2016年主演的大愛劇《蘇足》經過重新剪接之後，將在華視播出《新．蘇足》，今（13）日舉辦茶敘，也談及了9年前拍攝的趣事。

▲楊貴媚主演的《新．蘇足》時隔9年在華視播出。（圖／華視提供）

楊貴媚今年年初因為感冒久咳無法痊癒，後來才發現免疫力降低而染上皮蛇，當時腰間、胸下長了像水泡的疹子，一開始不痛也不癢，本來以為只是過敏，沒想到身體開始抽痛，去看了中醫之後才被告知是皮蛇，當下醫生表示「這個我沒辦法」，讓她忍不住要求醫生幫忙針灸，才獲得一點點緩解。

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▲楊貴媚分享日前得皮蛇的過程。（圖／華視提供）



後來，楊貴媚轉而去看了西醫，結果被醫生告知「錯過黃金治療期，只能讓它痛」，已經無法靠著打針康復，只能吃止痛藥、肌肉鬆弛劑來緩解疼痛，她坦言「當時痛到無法睡覺」，最後她發現可以抱著暖水袋，靠著熱度減輕疼痛的感覺，但「暖水袋變冷後就會痛醒」，這個症狀持續了2個月，才完全解除。

▲楊貴媚分享日前得皮蛇的過程。（圖／華視提供）

不僅如此，楊貴媚也分享9年前拍攝《蘇足》的心得，透露自己拍的時候很痛苦，情緒常常180度轉彎，笑說「就像白沙屯媽祖」，都要挑戰一秒哭下一秒笑，坦言「起伏太大了，一部像演了六部戲這麼累」，坦言這個角色是「演戲46年以來演過內心最苦的戲」，更說道「9年過去了情緒還是會受到影響。」

▲楊貴媚與蘇足。（圖／華視提供）

《新．蘇足》故事以蘇足的堅韌不拔和無私奉獻為主軸，展示了她在貧困與艱難環境中的奮鬥歷程。年輕時的蘇足曾在礦場與酒家工作，後來到豬肉攤賣肉，並努力撫養三個孩子。她一生面對著丈夫林三的外遇與賭博問題，最終兩人婚姻破裂，但她依然不屈不撓，最終成為慈濟志工，找到生命的意義和內心的平靜，該劇每周一至五晚間8點華視播出。

▲楊貴媚主演的《新．蘇足》時隔9年在華視播出。（圖／華視提供）