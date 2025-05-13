爆批李唯楓軟爛沒人品！　千金前妻Min首回應曝「情斷內幕」

▲李唯楓被週刊報導被離婚、轟出門。（圖／資料照，記者周宸亘攝）



記者翁子涵／台北報導

李唯楓昨（12日）突然高調發文宣布和富家千金女友Min分手，不料今就被週刊報導，2人其實早已結婚，但最終離婚收場，且不是其所說的好聚好散，而是李唯楓在婚內軟爛靠女方，不出家用也不幫忙做家事，才讓Min決定休夫，報導還指稱李唯楓被前妻轟出門，並罵不負責任、噁心等，對此，Min稍早也親自回應：「我們的分開是基於理性討論與對未來方向的不同而非如部分報導所渲染的激烈衝突或單方面的受害情節。」

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▲Min發文澄清。（圖／翻攝自IG）



對於報導2人撕破臉離婚，Min先是坦言彼此關係確實劃下句點，「這段關係的結束，是雙方經過理性溝通後的選擇，沒有任何外力或他人介入。」也強調自己從未以那樣的語言評論對方，「那些詞彙既不代表我的語氣，也不反映我的價值觀更不認同以語言暴力去消費曾經的關係。相關報導內容並非出自我本人，也與我們實際的互動與分開過程不符。」

Min表示：「我一向重視隱私也尊重曾經的每一段關係。對於過度放大私人情感、斷章取義的內容，我無意逐一回應，但仍必須明確表示：我從未有意攻擊或否定對方的人格，更不認同以語言暴力去消費過去無論感情是否走到最後，我始終不認為情緒勒索，貶低對方是負責任的方式，也不會將自己的表述建立在否定別人身上。」並喊話：「希望這份聲明能讓事件回歸平靜，讓彼此都能好好走向自己的下一段人生。」

