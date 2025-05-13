「照喝珍奶」肚子依舊長6塊肌！王家梁破降體脂誤解：還能吃蛋糕

記者潘慧中／綜合報導

王家梁13日在Instagram限時動態分享於馬爾地夫旅途中的心情，只見他在一張晨光灑落的照片下寫道：「在馬爾地夫的早晨，空腹配上很漂亮的光線，造就了狀態。」展現出他對體態與生活節奏的自我要求與自信。

▲王家梁破除降體脂的迷思。（圖／翻攝自Instagram／chialiangwang）



王家梁提及維持好身材的關鍵時，不忘強調許多人對減脂存在誤解，「八成的人會認為降體脂、減少小腹的脂肪，需要的是少吃或斷水，不過都會忽略提升自身肌肉量、拉高基礎代謝率才會是長久治本的方法。」他也提醒，「這裡說的提升肌肉量，不是讓大家變成比賽選手的樣貌，再者大多數人根本達不到那種程度，所以放心吧。」

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▲王家梁過去一度胖到83.5公斤。（圖／翻攝自Instagram／chialiangwang）



除了強調肌肉的重要性，王家梁也點出水分與蛋白質攝取的作用。「攝取足夠的水能幫助運動表現更好，進而達到更好的訓練量，搭配蛋白質的補充才能促進肌肉生長。」這樣的運動與飲食觀念，也展現他對健身的理解與實踐。

▲王家梁對於健身自有一套模式。（圖／翻攝自Instagram／chialiangwang）



王家梁最後補充透露，當肌肉量穩定提升、並搭配規律的重量訓練後，「你甚至都還能喝珍奶跟吃蛋糕」，對此他直言：「我就是這樣！」簡單一句話，傳達出他在自律與享受生活之間取得的平衡。

王家梁IG全文：



在馬爾地夫的早晨，空腹配上很漂亮的光線，造就了狀態。

八成的人會認為降體脂、減少小腹的脂肪，需要的是少吃或斷水，不過都會忽略提升自身肌肉量、拉高基礎代謝率才會是長久治本的方法（這裡說的提升肌肉量，不是讓大家變成比賽選手的樣貌，再者大多數人根本達不到那種程度，所以放心吧）。

攝取足夠的水能幫助運動表現更好，進而達到更好的訓練量，搭配蛋白質的補充才能促進肌肉生長。

當你肌肉量漸漸穩定地提升，配合規律有強度的重量訓練，你甚至都還能喝珍奶跟吃蛋糕。

我就是這樣。