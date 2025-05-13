ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

「照喝珍奶」肚子依舊長6塊肌！王家梁破降體脂誤解：還能吃蛋糕

記者潘慧中／綜合報導

王家梁13日在Instagram限時動態分享於馬爾地夫旅途中的心情，只見他在一張晨光灑落的照片下寫道：「在馬爾地夫的早晨，空腹配上很漂亮的光線，造就了狀態。」展現出他對體態與生活節奏的自我要求與自信。

▲▼王家梁。（圖／翻攝自Instagram／chialiangwang）

▲王家梁破除降體脂的迷思。（圖／翻攝自Instagram／chialiangwang）

王家梁提及維持好身材的關鍵時，不忘強調許多人對減脂存在誤解，「八成的人會認為降體脂、減少小腹的脂肪，需要的是少吃或斷水，不過都會忽略提升自身肌肉量、拉高基礎代謝率才會是長久治本的方法。」他也提醒，「這裡說的提升肌肉量，不是讓大家變成比賽選手的樣貌，再者大多數人根本達不到那種程度，所以放心吧。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲王家梁過去一度胖到83.5公斤。（圖／翻攝自Instagram／chialiangwang）

除了強調肌肉的重要性，王家梁也點出水分與蛋白質攝取的作用。「攝取足夠的水能幫助運動表現更好，進而達到更好的訓練量，搭配蛋白質的補充才能促進肌肉生長。」這樣的運動與飲食觀念，也展現他對健身的理解與實踐。

▲王家梁對於健身自有一套模式。（圖／翻攝自Instagram／chialiangwang）

王家梁最後補充透露，當肌肉量穩定提升、並搭配規律的重量訓練後，「你甚至都還能喝珍奶跟吃蛋糕」，對此他直言：「我就是這樣！」簡單一句話，傳達出他在自律與享受生活之間取得的平衡。

王家梁IG全文：

在馬爾地夫的早晨，空腹配上很漂亮的光線，造就了狀態。

八成的人會認為降體脂、減少小腹的脂肪，需要的是少吃或斷水，不過都會忽略提升自身肌肉量、拉高基礎代謝率才會是長久治本的方法（這裡說的提升肌肉量，不是讓大家變成比賽選手的樣貌，再者大多數人根本達不到那種程度，所以放心吧）。

攝取足夠的水能幫助運動表現更好，進而達到更好的訓練量，搭配蛋白質的補充才能促進肌肉生長。

當你肌肉量漸漸穩定地提升，配合規律有強度的重量訓練，你甚至都還能喝珍奶跟吃蛋糕。

我就是這樣。

分享給朋友：

追蹤我們：

搭私人飛機抵台！ #黃仁勳 妻子、兒女快閃現身

推薦閱讀

李唯楓「被隱婚妻轟出門」哭了！離婚3原因曝光　妻嫌：待一起很噁

李唯楓「被隱婚妻轟出門」哭了！離婚3原因曝光　妻嫌：待一起很噁

正宮怒了！公開霖霖「吃我老公小頭」鐵證　嗆：同時吃幾根不怕長菜花

正宮怒了！公開霖霖「吃我老公小頭」鐵證　嗆：同時吃幾根不怕長菜花

李唯楓前妻IG疑批他「沒人品無責任心」！貌美長相曝光　4月談判離婚

李唯楓前妻IG疑批他「沒人品無責任心」！貌美長相曝光　4月談判離婚

李芷霖1點遭疑私密照「近期拍的」！　正面回應親解時間點

李芷霖1點遭疑私密照「近期拍的」！　正面回應親解時間點

鄧紫棋遭酸「被拋棄才寫好歌」　前男友林宥嘉親回黑粉：不要這麼做

鄧紫棋遭酸「被拋棄才寫好歌」　前男友林宥嘉親回黑粉：不要這麼做

2025人氣啦啦隊女神排名出爐！冠亞軍皆韓援　TOP3驚見「最強黑馬」

2025人氣啦啦隊女神排名出爐！冠亞軍皆韓援　TOP3驚見「最強黑馬」

獨家／NONO被判2年6月！受害化妝師「罹癌一度撐不住」發聲：死磕到底

獨家／NONO被判2年6月！受害化妝師「罹癌一度撐不住」發聲：死磕到底

吳卓源小三風波過1年「世界不公平」全說了！被瘦子點名吐委屈：水太深

吳卓源小三風波過1年「世界不公平」全說了！被瘦子點名吐委屈：水太深

小龍女李芷霖4點聲明再駁當小三！認了「私密照是真」遭前男友偷拍

小龍女李芷霖4點聲明再駁當小三！認了「私密照是真」遭前男友偷拍

霖霖捲小三風波！經紀人發聲護航「不該被傷害」　心疼私密照遭惡意散播

霖霖捲小三風波！經紀人發聲護航「不該被傷害」　心疼私密照遭惡意散播

小龍女李芷霖偷吃案反轉？正宮證據片被揪「7處造假疑點」下架　網掀戰

小龍女李芷霖偷吃案反轉？正宮證據片被揪「7處造假疑點」下架　網掀戰

李芷霖、李芷婷傻傻分不清？她收「打氣私訊」超頭痛　特發照澄清

李芷霖、李芷婷傻傻分不清？她收「打氣私訊」超頭痛　特發照澄清

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

李唯楓「被隱婚妻轟出門」哭了！離婚3原因曝光　妻嫌：待一起很噁

正宮怒了！公開霖霖「吃我老公小頭」鐵證　嗆：同時吃幾根不怕長菜花

李唯楓前妻IG疑批他「沒人品無責任心」！貌美長相曝光　4月談判離婚

李芷霖1點遭疑私密照「近期拍的」！　正面回應親解時間點

鄧紫棋遭酸「被拋棄才寫好歌」　前男友林宥嘉親回黑粉：不要這麼做

2025人氣啦啦隊女神排名出爐！冠亞軍皆韓援　TOP3驚見「最強黑馬」

獨家／NONO被判2年6月！受害化妝師「罹癌一度撐不住」發聲：死磕到底

吳卓源小三風波過1年「世界不公平」全說了！被瘦子點名吐委屈：水太深

小龍女李芷霖4點聲明再駁當小三！認了「私密照是真」遭前男友偷拍

霖霖捲小三風波！經紀人發聲護航「不該被傷害」　心疼私密照遭惡意散播

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 吳宣儀《浪姐6》兩次神級救場！　觀眾全沒看出：幕後功夫了得
  2. 「照喝珍奶」肚子依舊長6塊肌！王家梁破降體脂誤解：還能吃蛋糕
  3. 商務艙螢幕故障！陳喬恩「被安排坐機組休息區」私下舉動被讚：修養很好
  4. NONO一審判2年半「二審恐翻盤」！律師悲觀揭1原因：全無罪機率不低
  5. 隋棠突買榴槤回家！「老公反應太真實」3孩齊撻伐：自己去陽台待著
  6. 快訊／NONO遭判2年6個月　吳宗憲批「承擔下來重新審視人生」
  7. 李到晛退伍了！預拍3作品「毫無軍白期」　火速再傳接新作
  8. 小龍女李芷霖偷吃案反轉？正宮證據片被揪「7處造假疑點」下架　網掀戰
  9. 趙麗穎隔7年合作陸劇男神！甩5kg長槍變戰神「女霸總式強吻」超帥
  10. 金曲歌后挨酸耍大牌！　「慘遭封殺」吐背後無奈真相

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366