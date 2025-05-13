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商務艙螢幕故障！陳喬恩「被安排坐機組休息區」私下舉動被讚：修養很好

記者潘慧中／綜合報導

有網友近日回憶起曾在某次從馬爾地夫飛往北京的航班中，服務陳喬恩的經歷，而且對這位明星留下極佳印象。陳喬恩事後親自轉發到Instagram限時動態，並附上一個笑哭的表情符號。

▲▼陳喬恩。（圖／翻攝自Instagram／iam_joechen）

▲陳喬恩轉發網友貼文。（圖／翻攝自Instagram／iam_joechen）

據這名網友敘述，當天航班的商務艙座位全滿，僅剩下機組休息區的兩個座位。起飛後，陳喬恩打開娛樂系統準備看電影，卻遇上螢幕顯示異常的狀況，「乘務員及時致歉，並進行了重啟，重啟時間大概15分鐘」，即便如此，系統仍無法正常使用，但她始終乖乖等待。

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▲▼陳喬恩。（圖／翻攝自Instagram／iam_joechen）

▲陳喬恩被安排改坐機組休息室。（圖／翻攝自Instagram／iam_joechen）

考慮到沒有別的空位，而且陳喬恩又是公眾人物，為了避免影響航空公司的形象，乘務員與機務人員協調，最終安排她改坐機組休息區。這名網友指出，整段飛行時間超過7小時，她都相當配合且有禮貌。

▲▼陳喬恩。（圖／翻攝自Instagram／iam_joechen）

▲陳喬恩被稱讚修養很好。（圖／翻攝自Instagram／iam_joechen）

飛行途中，陳喬恩安靜地看電影，喝了一瓶白葡萄酒，也點了些小吃，還親切地詢問是否有洋芋片，雖然機上沒有配備，但乘務員特地拿出自己的零食與她分享，「陳女士一直在表示感謝，特別安靜，修養很好。」

網友發文全文：

曾經飛到過陳喬恩女士

想起曾經飛到過陳女士的航班

姊姊一直都是那麼好的人

記得是從馬爾代夫飛回北京

那天公務艙除了機組休息區的兩個座位

其餘座位全滿

起飛後 陳女士打開娛樂系統想看電影

好巧不巧她那個屏幕花屏了

乘務員及時致歉

並進行了重啟

重啟時間大概15分鐘

陳女士一直乖乖在等待

結果重啟後還是看不了……

考慮到我們沒有別的空座

又考慮到陳女士公眾人物的身份，害怕影響航司形象

我們跟機組休息區的機務商量換座

就這樣陳女士在拉著隔簾的機組休息區完成了接下來的航程

七個多小時 陳女士一直在看電影

喝了一瓶白葡萄酒

點了小吃

中間問我們有沒有洋芋片（機上沒有配，乘務員給了自己的零食）

陳女士一直在表示感謝

特別安靜，修養很好。

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