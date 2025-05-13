ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

隋棠突買榴槤回家！「老公反應太真實」3孩齊撻伐：自己去陽台待著

記者潘慧中／綜合報導

隋棠12日分享母親節週末的溫馨日常，除了抽空欣賞搖滾天團槍與玫瑰的演唱會之外，其餘時間都與3個孩子相處。「一起準備期末考、一起看電影、一起吃飯，就像平常一樣。」

▲▼隋棠。（圖／翻攝自Facebook／隋棠）

▲隋棠前幾天和老公一起去看演唱會。（圖／翻攝自Facebook／隋棠）

其中令隋棠印象深刻的插曲是，11日吃完晚餐後，她決定買一顆榴槤犒賞自己，「不管先生喜惡！」她接著笑說：「果然，不想被熏到的先生就開玩笑建議我帶去一樓社區中庭花園吃。」沒想到孩子們立刻跳出來力挺她，「馬上群起撻伐要爸爸自己去陽台待著」，最後老公只好「孤伶伶邊笑邊逃去房間關門避味去了」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼隋棠。（圖／翻攝自Facebook／隋棠）

▲▼隋棠母親節買榴槤回家犒賞自己。（圖／翻攝自Facebook／隋棠）

▲▼隋棠。（圖／翻攝自Facebook／隋棠）

隋棠蹲在廚房「表演殺榴槤」給3個小孩看，每當剖開的果肉露出，孩子們吳不驚呼連連，像是在看一場魔術秀。母子4人就這樣圍著那顆榴槤邊吃邊讚嘆，「你一塊我一塊，配著無限循環的『好好吃哦』讚嘆聲，慢慢把整顆都幾乎吃光了。」

▲▼隋棠。（圖／翻攝自Facebook／隋棠）

▲隋棠像在表演魔術般地切榴槤給孩子們看。（圖／翻攝自Facebook／隋棠）

這段看似平凡的時光，卻讓隋棠深深感受到幸福，「那個當下，這個普通到不行的日常片段，卻讓我到今天想起還是微笑。」她形容，當時的幸福幾乎像是具體存在的東西，「我像是能看到自己正被它快速淹沒…覺得，我真的……好喜歡當媽媽啊。」以最樸實的文字，道出身為母親的深切喜悅。

隋棠臉書全文：

這週末除了去看了槍與玫瑰的演唱會，
其餘時間都跟孩子們混在一起，
一起準備期末考，一起看電影，一起吃飯，就像平常一樣。

印象深刻的插曲是，星期天的晚飯後，我決定不管先生喜惡、久違的買了一顆榴槤回家犒賞自己。果然，不想被熏到的先生就開玩笑建議我帶去一樓社區中庭花園吃，但可能是母親節的魔法吧，孩子們馬上群起撻伐要爸爸自己去陽台待著，先生也就只好孤伶伶邊笑邊逃去房間關門避味去了。
於是，我帶孩子們到廚房地上蹲著，準備表演殺榴槤給他們看。

每當剖面出現果肉，小鬼頭們一個個情緒價值給好給滿地驚呼，好像我表演的是世界一流的魔術一樣。
我們母子四人就這樣圍著那顆被大卸八塊的榴槤坐在地上，你一塊我一塊，配著無限循環的「好好吃哦」讚嘆聲，慢慢把整顆都幾乎吃光了，只剩特別留下的一塊要放冷凍庫做冰淇淋用。
那個當下，這個普通到不行的日常片段，卻讓我到今天想起還是微笑，因為那個時刻的幸福幾乎已經不是一個感受而已，我像是能看到自己正被它快速淹沒。

覺得，我真的……好喜歡當媽媽啊。

分享給朋友：

追蹤我們：

賈永婕曝「具俊曄每天去看大S」　聊小S復出：她還需要時間

推薦閱讀

李唯楓「被隱婚妻轟出門」哭了！離婚3原因曝光　妻嫌：待一起很噁

李唯楓「被隱婚妻轟出門」哭了！離婚3原因曝光　妻嫌：待一起很噁

正宮怒了！公開霖霖「吃我老公小頭」鐵證　嗆：同時吃幾根不怕長菜花

正宮怒了！公開霖霖「吃我老公小頭」鐵證　嗆：同時吃幾根不怕長菜花

李唯楓前妻IG疑批他「沒人品無責任心」！貌美長相曝光　4月談判離婚

李唯楓前妻IG疑批他「沒人品無責任心」！貌美長相曝光　4月談判離婚

李芷霖1點遭疑私密照「近期拍的」！　正面回應親解時間點

李芷霖1點遭疑私密照「近期拍的」！　正面回應親解時間點

鄧紫棋遭酸「被拋棄才寫好歌」　前男友林宥嘉親回黑粉：不要這麼做

鄧紫棋遭酸「被拋棄才寫好歌」　前男友林宥嘉親回黑粉：不要這麼做

2025人氣啦啦隊女神排名出爐！冠亞軍皆韓援　TOP3驚見「最強黑馬」

2025人氣啦啦隊女神排名出爐！冠亞軍皆韓援　TOP3驚見「最強黑馬」

獨家／NONO被判2年6月！受害化妝師「罹癌一度撐不住」發聲：死磕到底

獨家／NONO被判2年6月！受害化妝師「罹癌一度撐不住」發聲：死磕到底

吳卓源小三風波過1年「世界不公平」全說了！被瘦子點名吐委屈：水太深

吳卓源小三風波過1年「世界不公平」全說了！被瘦子點名吐委屈：水太深

小龍女李芷霖4點聲明再駁當小三！認了「私密照是真」遭前男友偷拍

小龍女李芷霖4點聲明再駁當小三！認了「私密照是真」遭前男友偷拍

霖霖捲小三風波！經紀人發聲護航「不該被傷害」　心疼私密照遭惡意散播

霖霖捲小三風波！經紀人發聲護航「不該被傷害」　心疼私密照遭惡意散播

小龍女李芷霖偷吃案反轉？正宮證據片被揪「7處造假疑點」下架　網掀戰

小龍女李芷霖偷吃案反轉？正宮證據片被揪「7處造假疑點」下架　網掀戰

李芷霖、李芷婷傻傻分不清？她收「打氣私訊」超頭痛　特發照澄清

李芷霖、李芷婷傻傻分不清？她收「打氣私訊」超頭痛　特發照澄清

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

李唯楓「被隱婚妻轟出門」哭了！離婚3原因曝光　妻嫌：待一起很噁

正宮怒了！公開霖霖「吃我老公小頭」鐵證　嗆：同時吃幾根不怕長菜花

李唯楓前妻IG疑批他「沒人品無責任心」！貌美長相曝光　4月談判離婚

李芷霖1點遭疑私密照「近期拍的」！　正面回應親解時間點

鄧紫棋遭酸「被拋棄才寫好歌」　前男友林宥嘉親回黑粉：不要這麼做

2025人氣啦啦隊女神排名出爐！冠亞軍皆韓援　TOP3驚見「最強黑馬」

獨家／NONO被判2年6月！受害化妝師「罹癌一度撐不住」發聲：死磕到底

吳卓源小三風波過1年「世界不公平」全說了！被瘦子點名吐委屈：水太深

小龍女李芷霖4點聲明再駁當小三！認了「私密照是真」遭前男友偷拍

霖霖捲小三風波！經紀人發聲護航「不該被傷害」　心疼私密照遭惡意散播

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

隋棠

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 吳宣儀《浪姐6》兩次神級救場！　觀眾全沒看出：幕後功夫了得
  2. 「照喝珍奶」肚子依舊長6塊肌！王家梁破降體脂誤解：還能吃蛋糕
  3. 商務艙螢幕故障！陳喬恩「被安排坐機組休息區」私下舉動被讚：修養很好
  4. NONO一審判2年半「二審恐翻盤」！律師悲觀揭1原因：全無罪機率不低
  5. 隋棠突買榴槤回家！「老公反應太真實」3孩齊撻伐：自己去陽台待著
  6. 快訊／NONO遭判2年6個月　吳宗憲批「承擔下來重新審視人生」
  7. 李到晛退伍了！預拍3作品「毫無軍白期」　火速再傳接新作
  8. 小龍女李芷霖偷吃案反轉？正宮證據片被揪「7處造假疑點」下架　網掀戰
  9. 趙麗穎隔7年合作陸劇男神！甩5kg長槍變戰神「女霸總式強吻」超帥
  10. 金曲歌后挨酸耍大牌！　「慘遭封殺」吐背後無奈真相

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366