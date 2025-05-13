隋棠突買榴槤回家！「老公反應太真實」3孩齊撻伐：自己去陽台待著

記者潘慧中／綜合報導

隋棠12日分享母親節週末的溫馨日常，除了抽空欣賞搖滾天團槍與玫瑰的演唱會之外，其餘時間都與3個孩子相處。「一起準備期末考、一起看電影、一起吃飯，就像平常一樣。」

▲隋棠前幾天和老公一起去看演唱會。（圖／翻攝自Facebook／隋棠）



其中令隋棠印象深刻的插曲是，11日吃完晚餐後，她決定買一顆榴槤犒賞自己，「不管先生喜惡！」她接著笑說：「果然，不想被熏到的先生就開玩笑建議我帶去一樓社區中庭花園吃。」沒想到孩子們立刻跳出來力挺她，「馬上群起撻伐要爸爸自己去陽台待著」，最後老公只好「孤伶伶邊笑邊逃去房間關門避味去了」。

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▲▼隋棠母親節買榴槤回家犒賞自己。（圖／翻攝自Facebook／隋棠）



隋棠蹲在廚房「表演殺榴槤」給3個小孩看，每當剖開的果肉露出，孩子們吳不驚呼連連，像是在看一場魔術秀。母子4人就這樣圍著那顆榴槤邊吃邊讚嘆，「你一塊我一塊，配著無限循環的『好好吃哦』讚嘆聲，慢慢把整顆都幾乎吃光了。」

▲隋棠像在表演魔術般地切榴槤給孩子們看。（圖／翻攝自Facebook／隋棠）



這段看似平凡的時光，卻讓隋棠深深感受到幸福，「那個當下，這個普通到不行的日常片段，卻讓我到今天想起還是微笑。」她形容，當時的幸福幾乎像是具體存在的東西，「我像是能看到自己正被它快速淹沒…覺得，我真的……好喜歡當媽媽啊。」以最樸實的文字，道出身為母親的深切喜悅。

隋棠臉書全文：

這週末除了去看了槍與玫瑰的演唱會，

其餘時間都跟孩子們混在一起，

一起準備期末考，一起看電影，一起吃飯，就像平常一樣。

印象深刻的插曲是，星期天的晚飯後，我決定不管先生喜惡、久違的買了一顆榴槤回家犒賞自己。果然，不想被熏到的先生就開玩笑建議我帶去一樓社區中庭花園吃，但可能是母親節的魔法吧，孩子們馬上群起撻伐要爸爸自己去陽台待著，先生也就只好孤伶伶邊笑邊逃去房間關門避味去了。

於是，我帶孩子們到廚房地上蹲著，準備表演殺榴槤給他們看。

每當剖面出現果肉，小鬼頭們一個個情緒價值給好給滿地驚呼，好像我表演的是世界一流的魔術一樣。

我們母子四人就這樣圍著那顆被大卸八塊的榴槤坐在地上，你一塊我一塊，配著無限循環的「好好吃哦」讚嘆聲，慢慢把整顆都幾乎吃光了，只剩特別留下的一塊要放冷凍庫做冰淇淋用。

那個當下，這個普通到不行的日常片段，卻讓我到今天想起還是微笑，因為那個時刻的幸福幾乎已經不是一個感受而已，我像是能看到自己正被它快速淹沒。

覺得，我真的……好喜歡當媽媽啊。