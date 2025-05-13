李到晛退伍了！預拍3作品「毫無軍白期」　火速再傳接新作

記者張筱涵／綜合報導

南韓實力派演員李到晛（이도현）歷經一年九個月的兵役生活，於今（13日）正式從空軍軍樂隊退伍，將回歸戲劇圈。

▲李到晛今天退伍。（圖／翻攝自Instagram／ldh_sky）



李到晛於2023年8月入伍，在完成空軍新兵訓練後，加入軍樂隊服役至今，順利履行國防義務。隨著退伍，李到晛傳出有望出演韓國人氣編劇組合「洪氏姊妹」打造的新作《Grand Galaxy》（暫定名），若最終確認演出，將實現「零空白期」華麗回歸，再次投入作品拍攝，令人期待他退伍後的全面活躍。

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李到晛自2017年透過戲劇《機智的監獄生活》出道，接連出演《回到18歲》、《五月的青春》、《Sweet Home》等人氣作品，憑藉精湛演技備受關注，後續更以夯劇《黑暗榮耀》與《壞媽媽》鞏固大勢地位，成為新生代演員代表之一。

值得一提的是，儘管處於兵役期間，李到晛事前拍攝的多部作品仍持續播出，包括特別出演的《死期將至》、《Sweet Home》第三季以及票房強片《破墓》，幾乎無縫接軌演藝工作。他甚至在去年5月穿著軍服出席百想藝術大賞，並以《破墓》一片獲得電影部門新人獎，人氣與實力兼備。

在感情方面，他與《黑暗榮耀》合作女演員林智妍於2023年4月公開戀情，成為娛樂圈備受矚目的情侶檔。即便服役期間仍不乏兩人約會目擊情報，彼此在公開場合也常表達支持，展現穩定交往中的甜蜜氛圍，令粉絲大呼「有夠暖心」。