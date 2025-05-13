ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

徐若瑄50歲生日禮物曝光！　認「很享受獨處時光」：感到愉快

▲▼徐若瑄首次參與創作營共同創作新歌詞曲。（圖／IKIGAI提供）

▲徐若瑄首次參與創作營共同創作新歌詞曲。（圖／IKIGAI提供）

記者翁子涵／台北報導

Vivian徐若瑄日前為品牌代言創作和演唱概念主題曲〈我的獨白〉，而去年底她遇上新加坡近50年來最嚴重的淹水，車子差點變泡水車，當時她下定決心要換一台7人座高的戰車，新車成為她今年送自己的生日禮物。拿到新車她馬上去設定好自己的專屬歌單，可以在開車時聽著自己喜歡的歌，享受獨處的時光，她說：「平時照顧小孩接送、買東西真的很忙，因此我最珍貴的Me Time就是在車上聽歌的時候。」

▲▼徐若瑄很享受獨處的時光。（圖／IKIGAI提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼徐若瑄很享受獨處的時光。（圖／IKIGAI提供）

▲▼徐若瑄首次參與創作營共同創作新歌詞曲。（圖／IKIGAI提供）

對於新歌，她表示：「這不只是一首歌，更是一種愛自己的提醒。在這個資訊爆炸、節奏飛快的時代，我們每個人都需要一點Me Time和獨處的時間，即使小小的，像是用自己喜歡味道的牙粉刷牙，也是讓人感到愉快的。」而她最近的專屬Me Time是在給自己的生日禮物新車裡，邊開車邊聽歌，尤其是搶先聽自己的新歌「我的獨白」，她說：「這首歌曲很像一顆『定心丸』，讓我穿梭在忙碌裡時，提醒自己調整呼吸，把心慢下來。」

這也是她首次參與創作營共同創作詞曲，以及全程參與編曲、製作的全新作品，難得兩天和好友相處近36個小時，她開心說：「謝謝兩位好朋友跟我一起做音樂，讓我在音樂上有更多的成長。」她還透露兩位好友見她一踏進錄音室就問：「酒呢？」她笑說：「他們平時自己做音樂時愛搭配一點酒，我知道酒有時候會帶來不同的音樂感受，但我想要他們是去面對清醒時候的純粹，所以我帶的是咖啡。」

近來她把新歌〈我的獨白〉也放進歌單，反覆聆聽，她說：「是很舒服的一首歌，沒有太大的情緒起伏，不會太激情和悲傷，很適合開車時循環播放，特別在忙碌和焦慮時聽，有一種穩定、淡定和安定自己的魔力，是歌曲中用到Jon收藏44歲的老吉他聲音，帶來了穩定的力量、很好聽，幫助我在思考很多事時，會產生不同的想法。」
 

分享給朋友：

追蹤我們：

【不要去醫院！】汪見路線不對腿抖超大力 媽無奈：只是換路線去公園而已

推薦閱讀

李唯楓「被隱婚妻轟出門」哭了！離婚3原因曝光　妻嫌：待一起很噁

李唯楓「被隱婚妻轟出門」哭了！離婚3原因曝光　妻嫌：待一起很噁

正宮怒了！公開霖霖「吃我老公小頭」鐵證　嗆：同時吃幾根不怕長菜花

正宮怒了！公開霖霖「吃我老公小頭」鐵證　嗆：同時吃幾根不怕長菜花

李唯楓前妻IG疑批他「沒人品無責任心」！貌美長相曝光　4月談判離婚

李唯楓前妻IG疑批他「沒人品無責任心」！貌美長相曝光　4月談判離婚

李芷霖1點遭疑私密照「近期拍的」！　正面回應親解時間點

李芷霖1點遭疑私密照「近期拍的」！　正面回應親解時間點

鄧紫棋遭酸「被拋棄才寫好歌」　前男友林宥嘉親回黑粉：不要這麼做

鄧紫棋遭酸「被拋棄才寫好歌」　前男友林宥嘉親回黑粉：不要這麼做

2025人氣啦啦隊女神排名出爐！冠亞軍皆韓援　TOP3驚見「最強黑馬」

2025人氣啦啦隊女神排名出爐！冠亞軍皆韓援　TOP3驚見「最強黑馬」

獨家／NONO被判2年6月！受害化妝師「罹癌一度撐不住」發聲：死磕到底

獨家／NONO被判2年6月！受害化妝師「罹癌一度撐不住」發聲：死磕到底

吳卓源小三風波過1年「世界不公平」全說了！被瘦子點名吐委屈：水太深

吳卓源小三風波過1年「世界不公平」全說了！被瘦子點名吐委屈：水太深

小龍女李芷霖4點聲明再駁當小三！認了「私密照是真」遭前男友偷拍

小龍女李芷霖4點聲明再駁當小三！認了「私密照是真」遭前男友偷拍

霖霖捲小三風波！經紀人發聲護航「不該被傷害」　心疼私密照遭惡意散播

霖霖捲小三風波！經紀人發聲護航「不該被傷害」　心疼私密照遭惡意散播

小龍女李芷霖偷吃案反轉？正宮證據片被揪「7處造假疑點」下架　網掀戰

小龍女李芷霖偷吃案反轉？正宮證據片被揪「7處造假疑點」下架　網掀戰

李芷霖、李芷婷傻傻分不清？她收「打氣私訊」超頭痛　特發照澄清

李芷霖、李芷婷傻傻分不清？她收「打氣私訊」超頭痛　特發照澄清

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

李唯楓「被隱婚妻轟出門」哭了！離婚3原因曝光　妻嫌：待一起很噁

正宮怒了！公開霖霖「吃我老公小頭」鐵證　嗆：同時吃幾根不怕長菜花

李唯楓前妻IG疑批他「沒人品無責任心」！貌美長相曝光　4月談判離婚

李芷霖1點遭疑私密照「近期拍的」！　正面回應親解時間點

鄧紫棋遭酸「被拋棄才寫好歌」　前男友林宥嘉親回黑粉：不要這麼做

2025人氣啦啦隊女神排名出爐！冠亞軍皆韓援　TOP3驚見「最強黑馬」

獨家／NONO被判2年6月！受害化妝師「罹癌一度撐不住」發聲：死磕到底

吳卓源小三風波過1年「世界不公平」全說了！被瘦子點名吐委屈：水太深

小龍女李芷霖4點聲明再駁當小三！認了「私密照是真」遭前男友偷拍

霖霖捲小三風波！經紀人發聲護航「不該被傷害」　心疼私密照遭惡意散播

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

Vivian徐若瑄

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 吳宣儀《浪姐6》兩次神級救場！　觀眾全沒看出：幕後功夫了得
  2. 「照喝珍奶」肚子依舊長6塊肌！王家梁破降體脂誤解：還能吃蛋糕
  3. 商務艙螢幕故障！陳喬恩「被安排坐機組休息區」私下舉動被讚：修養很好
  4. NONO一審判2年半「二審恐翻盤」！律師悲觀揭1原因：全無罪機率不低
  5. 隋棠突買榴槤回家！「老公反應太真實」3孩齊撻伐：自己去陽台待著
  6. 快訊／NONO遭判2年6個月　吳宗憲批「承擔下來重新審視人生」
  7. 李到晛退伍了！預拍3作品「毫無軍白期」　火速再傳接新作
  8. 小龍女李芷霖偷吃案反轉？正宮證據片被揪「7處造假疑點」下架　網掀戰
  9. 趙麗穎隔7年合作陸劇男神！甩5kg長槍變戰神「女霸總式強吻」超帥
  10. 金曲歌后挨酸耍大牌！　「慘遭封殺」吐背後無奈真相

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366