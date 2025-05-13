徐若瑄50歲生日禮物曝光！　認「很享受獨處時光」：感到愉快

▲徐若瑄首次參與創作營共同創作新歌詞曲。（圖／IKIGAI提供）



記者翁子涵／台北報導

Vivian徐若瑄日前為品牌代言創作和演唱概念主題曲〈我的獨白〉，而去年底她遇上新加坡近50年來最嚴重的淹水，車子差點變泡水車，當時她下定決心要換一台7人座高的戰車，新車成為她今年送自己的生日禮物。拿到新車她馬上去設定好自己的專屬歌單，可以在開車時聽著自己喜歡的歌，享受獨處的時光，她說：「平時照顧小孩接送、買東西真的很忙，因此我最珍貴的Me Time就是在車上聽歌的時候。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼徐若瑄很享受獨處的時光。（圖／IKIGAI提供）



對於新歌，她表示：「這不只是一首歌，更是一種愛自己的提醒。在這個資訊爆炸、節奏飛快的時代，我們每個人都需要一點Me Time和獨處的時間，即使小小的，像是用自己喜歡味道的牙粉刷牙，也是讓人感到愉快的。」而她最近的專屬Me Time是在給自己的生日禮物新車裡，邊開車邊聽歌，尤其是搶先聽自己的新歌「我的獨白」，她說：「這首歌曲很像一顆『定心丸』，讓我穿梭在忙碌裡時，提醒自己調整呼吸，把心慢下來。」

這也是她首次參與創作營共同創作詞曲，以及全程參與編曲、製作的全新作品，難得兩天和好友相處近36個小時，她開心說：「謝謝兩位好朋友跟我一起做音樂，讓我在音樂上有更多的成長。」她還透露兩位好友見她一踏進錄音室就問：「酒呢？」她笑說：「他們平時自己做音樂時愛搭配一點酒，我知道酒有時候會帶來不同的音樂感受，但我想要他們是去面對清醒時候的純粹，所以我帶的是咖啡。」

近來她把新歌〈我的獨白〉也放進歌單，反覆聆聽，她說：「是很舒服的一首歌，沒有太大的情緒起伏，不會太激情和悲傷，很適合開車時循環播放，特別在忙碌和焦慮時聽，有一種穩定、淡定和安定自己的魔力，是歌曲中用到Jon收藏44歲的老吉他聲音，帶來了穩定的力量、很好聽，幫助我在思考很多事時，會產生不同的想法。」

