▲ Haezee黃瑋昕推出新創作單曲。（圖／索尼音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

創作女聲Haezee黃瑋昕近來推出創作單曲〈The One That Got Away〉，為了呈現這首歌曲中的概念，在單曲主視覺中，Haezee以極簡風格開啟一場關於回望與釋懷的自我對話，她在全身赤裸的狀態下蜷伏於純白空間，象徵著在遺憾面前的無所遁形，唯一的搭配是一顆孤獨旋轉的陀螺，象徵著歌曲的情感核心，在選擇與遺憾之間不斷打轉。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲ Haezee黃瑋昕只穿膚色的Nu Bra和內褲拍攝視覺。（圖／索尼音樂提供）



為了拍攝出這個畫面，Haezee只能穿著膚色的Nu Bra和內褲，長時間倒臥在地板上，團隊為讓她能更安心的拍攝，安排了女性攝影師和全女生的工作人員，並進行清場拍攝。要擺出完美的身體弧線和把重點部位遮得剛剛好，她以不符合人體工學的姿勢躺在地板上，不過難度更高的是要配合陀螺的轉動，工作人員一試再試，Haezee全程敬業配合，身體和表情隨時到位，終於即時捕捉到最完美的瞬間，讓大家趕緊喊收工，讓Haezee離開冰冷的地板，以免著涼。

歌曲靈感源自於Haezee一個失眠的深夜，她從天黑寫到天亮，在黑夜與黎明的交界，誕生這首屬於遺憾與釋懷的創作，深刻描繪被遺憾擊垮的情感，並將這份惆悵寫進歌曲，為那些無法釋懷的心靈提供陪伴與安慰。她表示，每個人心中或許有一個曾來過卻未曾留下的人，那是因為某個決定或一段遲疑，最終靜靜地成為遺憾。這首歌是對錯過的和解，也是對曾深愛卻無法留下之人的低語。

