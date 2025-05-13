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能量飲當三餐吃！龍龍突狂拉肚子…緊急就醫被診斷「腸胃壞掉」

記者潘慧中／綜合報導

知名脫口秀演員龍龍最近上《醫師好辣》坦言，因工作忙碌且需要上台演出，為了維持精神狀態，她一度以能量飲料代替正餐。即便能量飲料很甜，她仍因為其中添加的B群、葉黃素等成分而持續飲用，一餐喝一包，餓的話就喝兩包。

▲▼龍龍。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

▲龍龍有陣子把能量飲當三餐吃。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

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龍龍坦承有陣子因為太懶得吃飯，回家後也累得不想動，便靠能量飲果腹，還愛喝到直接網購一整箱，「五個口味的，每天選不同口味，還覺得營養均衡。」她回憶那段時間變很瘦，「大家還說妳去減肥喔？為什麼臉變那麼尖？我還很開心！」

▲▼龍龍。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

▲龍龍一度變很瘦。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

然而，這樣的飲食習慣也讓龍龍的腸胃開始出現問題。她透露，有次跟朋友聚餐吃火鍋，回家後竟狂拉肚子，原本以為是否食物中毒，還去問同行朋友的狀況，「每一個都沒事，只有我有事！」

▲▼龍龍。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

▲龍龍有次吃完火鍋突然狂拉肚子。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

但由於吃不了東西，龍龍只好繼續喝能量飲，沒想到還是一直拉肚子，她只好就醫檢查。醫生檢查後就指出，她因為能量飲喝太多，腸胃長期未進食正餐，加上突然攝取重油重鹽的食物，導致無法負荷，「腸胃有點壞掉。」

▲▼龍龍。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

▲龍龍被醫生診斷腸胃壞掉。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

最後在醫生建議下，龍龍從一些簡單的東西開始吃，比如說白麵包、稀飯或是流質清淡的東西，才逐漸恢復健康。

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