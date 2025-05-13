ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

tripleS「90分鐘全程對嘴」惹議！　受邀音評人：連主打都對嘴太不尊重

記者張筱涵／綜合報導

韓國24人女團tripleS（트리플에스）於5月12日下午在首爾漢南洞藍色廣場舉辦正規二輯《ASSEMBLE25》發表會，這是她們時隔一年再度以完整體形式合體。然而，這場應該展現實力與誠意的活動，卻因全程對嘴演出，引發部分音樂評論人的不滿，因此掀起熱烈討論。

▲▼tripleS。（圖／翻攝自FACEBOOK／tripleS）

▲tripleS是24人女團。（圖／翻攝自FACEBOOK／tripleS）

tripleS的SHOWCASE大約舉行90分鐘，演出包含主打歌〈깨어（Are You Alive）〉在內的3首新曲，並加入遊戲橋段與舞蹈挑戰，強化娛樂效果。但引起注意的是，所有表演皆為對嘴假唱，未有一曲現場演唱，令受邀觀賞的音樂評論人深感失望。

[廣告]請繼續往下閱讀...

知名大眾音樂評論人鄭旼宰（音譯，정민재）毫不避諱地表示：「今天的演出讓我開始懷疑，K-pop中所謂的『SHOWCASE』究竟是什麼？就算不要求全程現場演唱，至少應該有一首吧？主打歌也對嘴實在讓人氣憤，如果只是為了粉絲娛樂，那完全可以只辦粉絲見面會。」他強調，既然邀請音樂評論人前來，就應該展現音樂實力與誠意，否則只會讓人質疑其專業性。

另一位評論人金到憲（김도헌）也指出，即使新專輯具有鮮明主題與參與感，但整體活動仍落入「K-pop常見的回歸SHOWCASE套路」之中，並批評現場展演過於「虛構化」，缺乏真實感。他直言：「合唱是這個團體的優勢，卻選擇對嘴處理，讓人感覺像是個別集結，未見團隊凝聚力，如此安排，是對自身世界觀的不尊重。」

該事件也在網路論壇theqoo引發熱議，「平常記者會對嘴就算了，這次邀請音樂評論人，卻全程假唱，難怪會惹怒人」、「要對嘴的話幹嘛邀請音樂評論家」、「即便K-pop偶像在記者發表會對嘴是常態，但通常會留一兩首現場演唱曲目，這次完全沒有實在太敷衍」、「至少主打歌要唱現場吧」、「因為不是只邀請了記者，而是連音樂評論人也一起邀請了，才會被說話的吧，一般的SHOWCASE只邀請記者，就算全場對嘴也不曾有過這樣的聲音，為何要邀請評論家啊」。

分享給朋友：

追蹤我們：

【飆速牛牛】印度牛偷機車大街狂飆　自撞後還淡定肇逃

推薦閱讀

李唯楓「被隱婚妻轟出門」哭了！離婚3原因曝光　妻嫌：待一起很噁

李唯楓「被隱婚妻轟出門」哭了！離婚3原因曝光　妻嫌：待一起很噁

正宮怒了！公開霖霖「吃我老公小頭」鐵證　嗆：同時吃幾根不怕長菜花

正宮怒了！公開霖霖「吃我老公小頭」鐵證　嗆：同時吃幾根不怕長菜花

李唯楓前妻IG疑批他「沒人品無責任心」！貌美長相曝光　4月談判離婚

李唯楓前妻IG疑批他「沒人品無責任心」！貌美長相曝光　4月談判離婚

鄧紫棋遭酸「被拋棄才寫好歌」　前男友林宥嘉親回黑粉：不要這麼做

鄧紫棋遭酸「被拋棄才寫好歌」　前男友林宥嘉親回黑粉：不要這麼做

李芷霖1點遭疑私密照「近期拍的」！　正面回應親解時間點

李芷霖1點遭疑私密照「近期拍的」！　正面回應親解時間點

2025人氣啦啦隊女神排名出爐！冠亞軍皆韓援　TOP3驚見「最強黑馬」

2025人氣啦啦隊女神排名出爐！冠亞軍皆韓援　TOP3驚見「最強黑馬」

霖霖捲小三風波！經紀人發聲護航「不該被傷害」　心疼私密照遭惡意散播

霖霖捲小三風波！經紀人發聲護航「不該被傷害」　心疼私密照遭惡意散播

吳卓源小三風波過1年「世界不公平」全說了！被瘦子點名吐委屈：水太深

吳卓源小三風波過1年「世界不公平」全說了！被瘦子點名吐委屈：水太深

小龍女李芷霖4點聲明再駁當小三！認了「私密照是真」遭前男友偷拍

小龍女李芷霖4點聲明再駁當小三！認了「私密照是真」遭前男友偷拍

李芷霖、李芷婷傻傻分不清？她收「打氣私訊」超頭痛　特發照澄清

李芷霖、李芷婷傻傻分不清？她收「打氣私訊」超頭痛　特發照澄清

80cm玻璃娃娃富婆宣布離婚！熬3年還他自由　男星淨身出戶：我食言了

80cm玻璃娃娃富婆宣布離婚！熬3年還他自由　男星淨身出戶：我食言了

李世榮遭謠言、惡評纏身！11年老東家硬起來喊告「絕不接受和解」

李世榮遭謠言、惡評纏身！11年老東家硬起來喊告「絕不接受和解」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

李唯楓「被隱婚妻轟出門」哭了！離婚3原因曝光　妻嫌：待一起很噁

正宮怒了！公開霖霖「吃我老公小頭」鐵證　嗆：同時吃幾根不怕長菜花

李唯楓前妻IG疑批他「沒人品無責任心」！貌美長相曝光　4月談判離婚

鄧紫棋遭酸「被拋棄才寫好歌」　前男友林宥嘉親回黑粉：不要這麼做

李芷霖1點遭疑私密照「近期拍的」！　正面回應親解時間點

2025人氣啦啦隊女神排名出爐！冠亞軍皆韓援　TOP3驚見「最強黑馬」

霖霖捲小三風波！經紀人發聲護航「不該被傷害」　心疼私密照遭惡意散播

吳卓源小三風波過1年「世界不公平」全說了！被瘦子點名吐委屈：水太深

小龍女李芷霖4點聲明再駁當小三！認了「私密照是真」遭前男友偷拍

李芷霖、李芷婷傻傻分不清？她收「打氣私訊」超頭痛　特發照澄清

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

tripleS

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 能量飲當三餐吃！龍龍突狂拉肚子…緊急就醫被診斷「腸胃壞掉」
  2. NONO官司被判2年半　恩師許效舜17字回應了
  3. 24人女團「90分鐘全程對嘴」惹議！　受邀音評人：連主打都對嘴太不尊重
  4. 孫燕姿11年沒開唱太狂！　「高雄2.2萬張門票90秒賣完」最後搶票機會曝
  5. 林俊傑唱一半突被男星下跪！　急喊「我對不起你」原因曝光
  6. NONO涉性侵「一審遭判囚2年6月」　老婆朱海君神隱到底拒回應
  7. 美甲師一句話「揪出40年隱疾」！楊晨熙指甲3跡象不對勁：還好有檢查
  8. babyMINT頂40度高溫成都開唱！　頭暈中暑跪地：真的快撐不住
  9. 肖戰新戲《藏海傳》官宣定檔！　合作95花女星「卡司驚見陳妍希」
  10. 曾經被嘲笑...理想混蛋成軍8年終於官宣「要唱台北小巨蛋」時間曝光

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366