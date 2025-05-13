記者張筱涵／綜合報導

韓國24人女團tripleS（트리플에스）於5月12日下午在首爾漢南洞藍色廣場舉辦正規二輯《ASSEMBLE25》發表會，這是她們時隔一年再度以完整體形式合體。然而，這場應該展現實力與誠意的活動，卻因全程對嘴演出，引發部分音樂評論人的不滿，因此掀起熱烈討論。

▲tripleS是24人女團。（圖／翻攝自FACEBOOK／tripleS）



tripleS的SHOWCASE大約舉行90分鐘，演出包含主打歌〈깨어（Are You Alive）〉在內的3首新曲，並加入遊戲橋段與舞蹈挑戰，強化娛樂效果。但引起注意的是，所有表演皆為對嘴假唱，未有一曲現場演唱，令受邀觀賞的音樂評論人深感失望。

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知名大眾音樂評論人鄭旼宰（音譯，정민재）毫不避諱地表示：「今天的演出讓我開始懷疑，K-pop中所謂的『SHOWCASE』究竟是什麼？就算不要求全程現場演唱，至少應該有一首吧？主打歌也對嘴實在讓人氣憤，如果只是為了粉絲娛樂，那完全可以只辦粉絲見面會。」他強調，既然邀請音樂評論人前來，就應該展現音樂實力與誠意，否則只會讓人質疑其專業性。

另一位評論人金到憲（김도헌）也指出，即使新專輯具有鮮明主題與參與感，但整體活動仍落入「K-pop常見的回歸SHOWCASE套路」之中，並批評現場展演過於「虛構化」，缺乏真實感。他直言：「合唱是這個團體的優勢，卻選擇對嘴處理，讓人感覺像是個別集結，未見團隊凝聚力，如此安排，是對自身世界觀的不尊重。」

該事件也在網路論壇theqoo引發熱議，「平常記者會對嘴就算了，這次邀請音樂評論人，卻全程假唱，難怪會惹怒人」、「要對嘴的話幹嘛邀請音樂評論家」、「即便K-pop偶像在記者發表會對嘴是常態，但通常會留一兩首現場演唱曲目，這次完全沒有實在太敷衍」、「至少主打歌要唱現場吧」、「因為不是只邀請了記者，而是連音樂評論人也一起邀請了，才會被說話的吧，一般的SHOWCASE只邀請記者，就算全場對嘴也不曾有過這樣的聲音，為何要邀請評論家啊」。