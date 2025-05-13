babyMINT頂40度高溫成都開唱！　頭暈中暑跪地：真的快撐不住

▲babyMINT解鎖登上成都音樂節。（圖／華研國際提供）



記者翁子涵／台北報導

女團babyMINT行程滿檔，日前解鎖成都《One Love Festival》音樂節舞台，當天近40度酷熱氣溫，babyMINT敬業地一連嗨唱6首人氣曲目，不料一演完，發現丞妘疑似中暑頭暈，走到後台直接跪地，還苦中作樂說：「熱！爆！爽！那個太陽我真的沒看過！再一首真的就撐不住，會在舞台上直直倒。」Vikky韋喬薺興奮說：「當天演出時真的超級熱，我在表演時都看到空氣熱浪了！」

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▲▼babyMINT頂著40度豔陽演出中暑。（圖／華研國際提供）



熙妍則香汗淋灕不忘打歌：「表演的時候真的冒出了一個「好適合Ocean Bomb啊！」的念頭，多需要這首歌讓爆汗的我們感受清爽的氣息！」粼粼無厘頭說：「在大熱天跳舞我覺得是最爽的，筋骨不太需要暖就可以馬上打開！」栩栩也笑說：「再繼續下去可能會中暑，但觀眾的熱情 完全又讓我忘記很熱這件事！」結論是大家都很雀躍，忘了快熱到爆炸，都直呼：「真的很嗨，下台後又想要再來一遍！！！！」

此外，團員們也把此趟成都行當成半個美食節目在拍，打趣宣布babyMINT晉升「吃辣女團」，大家都愛上又香又辣的麻辣串串，Vikky韋喬薺說吃到眼淚快辣出來，「臉都紅了，但還是停不了。」熙妍則很喜歡老闆娘推薦的沾料加香油罐罐，「吃到後來都不知道自己在吃調料、還是串串。」栩栩則在吃到辣子雞配冰粉後，流露不可思議的表情，大喊：「根本完美絕配， 我喜歡甜甜鹹鹹交錯吃！」

回顧自去年出道以來，babyMINT一路以怪奇風格打開國際知名度，日前更成為首組入選英國《NME》「2025 NME 100」的華語團體，與怪奇比莉（Billie Eilish）、杜娃黎波（Dua Lipa）、NewJeans等一線國際藝人並列潛力新星，根據《NME》的絕佳評價：「雖然她們的歌曲難以形容，但babyMINT絕對不無聊！」而成員們也感動表示：「太不可思議了！我們會繼續努力，帶來更多有趣又好聽的作品獻給大家！」

