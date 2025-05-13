中居正廣引退3月罕發聲！　「不認對女主播性暴力」控調查不公

記者黃皓瑋／綜合報導

52歲的日本男星中居正廣，因遭爆料對富士電視台女主播職場性侵，重創演藝事業，讓他在今年1月宣布引退，之後富士電視台公開委託第三方的調查報告，當中則認定女方受到「性暴力」。不過事發以來保持沉默的中居正廣，日前罕見透過律師團發聲，否認了調查結果的真實性，也直言調查過程不公。

▲中居正廣今年1月宣布引退。（圖／翻攝自傑尼斯官網）



先前富士電視台公開的調查報告中指出，該女主播「確實遭受了性暴力」，不過據外媒《ピンズバNEWS》報導，中居正廣的律師昨（12日）出面質疑「性暴力」指控，律師表示，性暴力一詞在日文中意指「暴力或強制的性行為」，但調查委員會實際上並未發現這樣的證據。

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中居正廣的律師也質疑調查過程的公正性，指出中居正廣曾接受調查委員會6個小時的聽證會，然而報告中卻幾乎沒有反映出他的證詞。律師也透露，中居正廣曾提出要解除「保密義務」，向委員會說明他與女主播在房間裡發生的事，當時委員會則回覆「房內的事不是直接調查的對象」，然而最後在報告中，卻得出中居正廣在房內對女主播性暴力的結論，令他們難以理解。

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(三) 性侵害就是犯罪，請撥打110、113。