李芷霖1點遭疑私密照「近期拍的」！　正面回應親解時間點

記者張筱涵／綜合報導

味全龍啦啦隊小龍女成員李芷霖（霖霖）近日深陷「當小三」與私密照外流風波，針對網友質疑照片拍攝時間與髮型不符，她於12日最新回應再度澄清。

▲李芷霖捲風波。（圖／翻攝自Instagram／leelin0）



網友在李芷霖影片聲明下留言詢問，「你不是最近才接髮嗎？怎麼照片上的長度跟你所敘述『那是跟前男友在一起時拍的』有點不符合呢？」，她表示：「那照片是2021年的，也是從他手機拍攝他傳來給我的，我手機內沒有那些照片。」

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先前李芷霖已於11日深夜發聲明駁斥「當小三」指控，堅稱自2019年起只交往過林庭謙一人，從未介入他人感情或婚姻。她也明確指出，網路流傳的支付寶與淘寶截圖皆為偽造，並提供原始資料自清，將透過法律途徑追究相關責任。

對於最具爭議的私密照部分，李芷霖已承認畫面中的女子是自己，並指出拍攝者正是林庭謙。當時她已要求刪除照片，卻未料多年後竟被公開並搭配虛構對話用於抹黑。她表示：「這已涉及散播個人私密影像，我會請律師提告，也想提醒大家不要輕易信任任何人拍下私密照片，因為你不知道未來會如何被使用。」

此外，李芷霖再次駁斥早前傳出的「索討6000萬青春補償費」說法，指出LINE對話紀錄遭到惡意篡改，實際內容為林庭謙承認劈腿。她已備齊原始與偽造對話作為證據並報警處理。