李唯楓前妻IG疑批他「沒人品無責任心」！貌美長相曝光　4月談判離婚

圖文／鏡週刊

據悉，李唯楓與Min從4月開始談判離婚，雙方只需處理共住的房子，其餘並無太多交集，也傳出兩人原本計畫5月中正式簽字離婚，結束短暫的隱婚人生。雖然告別了一段婚姻，Min對未來仍抱有正向期待，她寫著：「選擇伴侶真的很重要，晚點沒關係，但一定要是對的人，因為他會成為妳後半生的光，陪妳走過每一個平凡又深刻的日子。」

在與李唯楓談判離婚的同時，他的老婆難得在IG分享了婚姻裡的心得，Min寫著：「婚姻需要用心經營，更需要包容、理解與彼此遷就。在婚姻中，『懂』遠比『愛』更重要，人品、三觀、責任與擔當才是維繫婚姻的基石。」

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▲Min月初在IG發文，洩漏了與李唯楓感情生變。（翻攝自mmtsai IG)

除此之外，Min也在IG上訴說：「婚姻不是浪漫的終點而是充滿柴米油鹽的生活，婚後妳會明白，經濟基礎雖然重要，但更重要的是對方的人品、教養與責任心。是否能控制情緒，是否懂得溝通，願意一起面對人生的風雨。結婚的意義是萬家燈火中，有一盞為妳而留，而不是雞飛狗跳中，多妳一人。」



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