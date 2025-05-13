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吳卓源小三風波過1年「世界不公平」全說了！被瘦子點名吐委屈：水太深

情感摔一跤／獨家！專訪直面爭議　吳卓源：愛情和交友全看錯了

▲事業因緋聞摔了一跤 ，吳卓源不鑽牛角尖，勉勵自己去了解學習，希望好好做音樂、拍電影，讓大家看到她的努力。

圖文／鏡週刊

吳卓源主演的首部電影長片《搜查瑠公圳》下週上映，戲外有女友的男主角和女主角因戲生情，幽會被拍到，掀小三風波，事情過後1年，電影將上映。這1年忍受網友的各種謾罵，吳卓源接受專訪談到愛情觀，幽幽一句：「愛情和交友，我全看錯了。」談到被瘦子歌曲點名引爆的話題，她也以「事情有兩面、背後水太深」點出自己的委屈。

吳卓源學古典音樂出身，是音色優美的創作歌手，更是網友口中的「鄉民老婆」，為了演藝事業更豐富，因而嘗試挑戰不同情緒出口的電影演出。去年因緋聞讓事業與心情都受創，吳卓源不想假裝，坦言被罵到她都不看網友留言了。

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不是大聲就對　稱世界不公

吳卓源說：「真正的真相，大家可能不在意，輿論與風向只是選擇去站在哪一方，只是大家可能忘記，不是誰喊得最大聲就是對的。但我也知道世界不是那麼公平。」

情感摔一跤／獨家！專訪直面爭議　吳卓源：愛情和交友全看錯了

▲吳卓源曾經是各大時尚品牌的最愛。

情感摔一跤／獨家！專訪直面爭議　吳卓源：愛情和交友全看錯了

▲曾被拍到和吳卓源（中）約會的鬍渣男（右），是瘦子的表哥。

《搜查瑠公圳》的背景是戒嚴時期，男女主角為了台灣首宗分屍命案，像福爾摩斯、華生般奔波調查。片中吳卓源有身處酒家、穿旗袍的妖嬈性感，還有女扮男裝、帶點叛逆的小淘氣演出，為全片增添輕鬆氣氛。那個時代的男女嚴重不平等，而即使現代社會也常常寬以待男，例如去年緋聞事件，吳卓源是否覺得男未婚、女未嫁，但大家對她特別不公平？

瘦子唱勾二嫂　回應水太深

吳卓源無奈地說：「社會就是這樣子，並非特別對我吧，況且我這樣想又能得到什麼？」她向來都是事業擺第一，未來只能一步步努力，盡其在我。香港金像獎最佳男配角朱柏康在片中的凌虐拖行，讓吳卓源身上多處瘀青但很過癮，她笑說朱栢康很紳士，掐脖不敢大力，結果導演賴俊羽大力示範，害她差點喘不過氣。

情感摔一跤／獨家！專訪直面爭議　吳卓源：愛情和交友全看錯了

▲瘦子（右）新歌疑酸吳卓源（左），兩人曾是好友。（翻攝自吳卓源臉書）

電影是群體創作，和音樂的掌控在我大不同。最近瘦子歌中的「勾引二嫂」引爆話題，吳卓源間接被點名，她說：「每一件事情都有兩面。」還表示真相的背後水太深，不是只有一個層面，就像《搜查瑠公圳》劇情一樣層層反轉才能破案。

情感摔一跤／獨家！專訪直面爭議　吳卓源：愛情和交友全看錯了

▲國片《搜查瑠公圳》除了戒嚴時期分屍案的層層反轉好看，女主角的表現也是看點。（伯樂影業提供）

吳卓源來台灣7年，她表示在台灣談了幾段戀愛，自己認為每一段都有好好分手，但對方也許當下OK，之後又不OK，所以她覺得自己要學習的地方還有很多。


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