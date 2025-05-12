《SMTM》San E遭控侵入民宅！　「擅闖旗下23歲女星住處」挨告

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓40歲饒舌歌手San E曾任知名選秀節目《Show Me The Money》第四季的導師，但近年來他頻爆爭議，3月才被處以緩起訴，12日又爆出遭旗下女歌手控告擅闖住處等罪名。

▲San E近年爭議不斷。（圖／翻攝自Instagram／sanethebigboy）

根據韓媒《Xports News》報導，FameUs娛樂旗下的23歲中裔女藝人Reta，在今年3月以「共同侵入住居」及「共同隱匿財物」等罪名，針對San E及公司相關人員鄭某等人提出刑事告訴。

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據悉，San E在Reta因簽證到期返回中國期間，指示鄭某等人進入Reta的住處，將其保管的家具與個人物品搬出或丟棄。Reta主張，自己從未將住處的電子門鎖密碼告知對方，且對方進入住處與搬遷的行為皆未經自己同意，構成擅自侵入與財物移動。目前San E與鄭某預計將於下月接受警方調查。

▲Reta指控San E等人非法侵入其住處及移動財物。（圖／翻攝自Instagram／fameus_reta）

事實上，San E在去年7月才因特殊傷害嫌疑引發爭議。當時他在首爾麻浦區一處公園內，對路人A說出「把腳踏車好好牽著走」等失禮的話後，涉嫌以手機攻擊對方。他於今年1月在無拘留狀態下被移送檢方，3月被處以緩起訴。