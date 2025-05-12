甜茶悄悄求婚？　卡戴珊小妹曬「超大鑽戒」網狂猜好事近了

記者劉宛欣／綜合報導

好萊塢男神提摩西夏勒梅（Timothee Chalamet）與美國卡戴珊家族小妹凱莉珍娜（Kylie Jenner）戀情進展神速，近期更破天荒以情侶身份一同踏上義大利電影金像獎紅毯。這是兩人首次公開以伴侶之姿亮相正式場合，不僅瞬間登上熱搜，也掀起大批粉絲狂熱關注。

▲提摩西夏勒梅與凱莉珍娜穩定交往兩年。（圖／翻攝自Timothee Chalamet、Kylie Jenner Instagram）

就在紅毯曝光不久後，凱莉珍娜隨即在社群平台分享一段自拍影片，影片中除了展現她一貫的性感魅力，服裝造型也讓巨型金色耳環成為焦點。不過，眼尖的粉絲卻發現，該耳環形狀為一隻「金手」，而這隻金手上還佩戴著一枚鴿子蛋鑽戒，造型引起猜測。許多粉絲指出她可能是在暗示悄悄訂婚的好消息。

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▲凱莉珍娜手上的大鑽戒引發聯想。（圖／翻攝自Kylie Jenner Instagram）

兩人自2023年初開始交往，雖然感情一直低調穩定，但每次公開亮相都難掩甜蜜氛圍。這次一同踏上紅毯，不僅是重大里程碑，也象徵雙方關係依然穩固。有趣的是，就連《白雪公主》主演瑞秋曾格勒（Rachel Zegler）也忍不住八卦，在某時尚雜誌釋出的紅毯合照底下留言詢問：「提摩西夏勒梅的粉絲怎麼看呀？」雜誌隨即以玩笑口吻回應：「我們現在都關心她（Kylie），女王本王！」