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李唯楓宣布斷開3年情！　2個月前才傳登記結婚：不是有傷害的結束

記者蔡宜芳／綜合報導

《大學生了沒》班底出身的歌手李唯楓，在今年3月曾被傳與交往近三年的女友Min悄悄登記結婚，但當時經紀公司保守表示「有好消息會和大家分享，希望大家給他們一些空間」。怎料，看似感情穩定的他，12日卻突然在社群親自宣布分手消息。

外送用▲▼李唯楓宣布斷開3年情！　2個月前才傳登記結婚。（圖／翻攝自Facebook／李唯楓 可樂）

▲李唯楓兩個月前才傳低調結婚。（圖／翻攝自Facebook／李唯楓 可樂）

李唯楓表示，分手是他和女方經過深思熟慮和溝通後的共同決定，「這不是一段有傷害的結束，而是一段彼此理解後，選擇放手的決定。」希望外界能給予他們一些空間，並將關心轉化為祝福。

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回顧這段感情，李唯楓透露，Min曾陪伴他度過人生中的許多重要時刻，包括事業起步的掙扎以及生活中的小確幸。他感性地表示，Min教會他如何更溫柔地對待生活和愛情，並相信兩人都曾真心付出，努力讓彼此變得更好，「無論未來是否同行，那些回憶都是真實存在的。」

▲▼李唯楓宣布斷開3年情！　2個月前才傳登記結婚。（圖／翻攝自Facebook／李唯楓 可樂）

▲李唯楓發文宣布分手。（圖／翻攝自Facebook／李唯楓 可樂）

李唯楓也借此機會感謝Min的家人，「在我們努力打拼（拚）、還不穩定的那段時間裡，他們無償提供我們一個安穩的居所，讓我們能更專心在事業上前進。這份體貼與支持，我一直放在心裡，也永遠感謝。」

【李唯楓全文】

給關心我的朋友們：關於我與 Min 的決定

謝謝大家一直以來的關心，特別是對我與 Min 這段關係的支持與祝福。
經過一段時間的深思熟慮與溝通，我與 Min 已經決定正式結束這段關係。

我們曾一起經歷人生中的許多重要時刻，無論是事業起步的掙扎，還是生活中的小確幸，她都陪著我，讓我學會了更溫柔地對待生活、對待愛。我相信我們都曾真心地在這段感情裡付出過，也努力想讓彼此變得更好。

我也想藉這個機會，感謝 Min 的家人。在我們努力打拼（拚）、還不穩定的那段時間裡，他們無償提供我們一個安穩的居所，讓我們能更專心在事業上前進。這份體貼與支持，我一直放在心裡，也永遠感謝。

Min 是一個非常溫暖、善良、也很努力的女生。這段關係讓我學會了更多關於珍惜與體諒，也讓我在人生的這一段，有她作伴，不論未來是否同行，那些回憶都是真實存在的。
這不是一段有傷害的結束，而是一段彼此理解後，選擇放手的決定。
希望大家給我們一些空間，也將這份關心，轉化為祝福。

謝謝曾經支持我們的每一位。

— 李唯楓
2025年5月12日

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