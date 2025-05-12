怒揭山區棄養殘忍真相！　温嵐痛批無良飼主：祖靈不會放過你的

▲温嵐不捨經常有人開車到山上遺棄寵物。（圖／PAWER LOVE流浪祭提供）



記者翁子涵／台北報導

台灣第一個以關懷流浪動物為核心的原創音樂祭「PAWER LOVE MUSIC FESTIVAL流浪祭」，今（12日）公布完整12組卡司，包括温嵐、Marz23、麋先生、康士坦的變化球KST、理想混蛋、芒果醬Mango Jump，將在8月9、10日接力在臺北流行音樂中心戶外表演空間盛大開唱。

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▲▼Marz23、麋先生都將響應公益開唱。（圖／PAWER LOVE流浪祭提供）

温嵐是歌壇有名的愛貓人士，她目前養了2隻貓，她說家裡這兩隻小姐傲嬌又愛爭寵，疫情期間她在對岸工作，貓咪久久看不到她而有了憂鬱症，後來拜託好友亦帆幫忙照顧，才緩解了貓咪的情緒，温嵐更透露在部落常會發現很多人開車上山，然後把原本飼養的寵物丟在山上棄養，「我覺得這是非常殘忍的事情，寵物沒有野外生活的能力，而且山上有很多捕獸夾非常危險。」她呼籲：「當你決定要養寵物，就要把他們當作家裡的一份子，真心對待；丟棄寵物祖靈是不會放過你的。」

Marz23則是被自己養的黃金獵犬救贖，一直以來他的夢想就是養一隻黃金獵犬，當初朋友的親戚家生了很多隻黃金獵犬，問他想不想領養，他一口就答應；沒想到後來他患上嚴重的精神疾病，幸好有愛犬的陪伴，幫他熬過生命低潮期，他笑說：「牠幫我死裡逃生，但是我每次一喊『ㄅㄧㄤˋ』，牠就會倒下去裝死，無敵可愛！」

「麋先生」的貝斯手以諾、「康士坦的變化球KST」主唱ARNY和鼓手小米都是愛貓一族。以諾目前養了2隻貓，其中一隻浪浪是在網路上看到中途之家的照片，看對眼就把牠帶回家了：「剛回來時比較不親人，幾個月後有天醒來發現牠睡在我腳邊，我有時候會學牠們叫，平常最喜歡做的事是一起睡覺。」小米的貓是從醫院領養的，因為醫生一句『兩隻一起最好』，所以一口氣領養了兩隻，可惜其中一隻在前兩年過世，最慘的是當天他還要錄音，邊工作邊傷懷。

主辦單位秉持「用愛串聯、為浪發聲」的初心，將關懷化為實際行動，「PAWER LOVE 流浪祭」每銷售10張票券，即捐出1公斤的飼料給政府合法立案的公益組織「台灣動物緊急救援小組（ARTT）」，針對各動物收容單位或公益機構之需求，讓浪浪們也能吃飽飽。

