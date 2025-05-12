梧桐妹無預警回台！修杰楷「送2貼心大禮」 賈靜雯狂收驚喜：很懂生存

記者潘慧中／綜合報導

賈靜雯和修杰楷結婚後，陸續生下2個女兒咘咘、Bo妞，加上大女兒梧桐妹（Angel），一家人感情緊密。11日適逢母親節，不僅大女兒特地回台，老公也準備了兩樣禮物，讓她不禁笑說：「很懂生存。」

▲▼梧桐妹驚喜回台幫賈靜雯過節，還帶媽媽和修杰楷一起跑趴。（圖／翻攝自Instagram／alyssachia）



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賈靜雯滿足地說，今年母親節收到了好多驚喜，包括梧桐妹無預警返家幫她過節，「我們陪她跑趴（謝謝不嫌棄的帶我們玩）」，咘咘和Bo妞則準備了貼心卡片，「雖然很多錯字」，她依然感到很幸福。

▲▼咘咘和Bo妞也有準備貼心卡片。（圖／翻攝自Instagram／alyssachia）



不只這樣，修杰楷除了送上一束鮮花，卡片寫著對賈靜雯的告白，「老婆不只母親節快樂，要每一天都快樂」，他還買了一台恰巧是妻子出生年份的相機，相當貼心。

▲▼修杰楷送花束和別具意義的相機。（圖／翻攝自Instagram／alyssachia）



在母親節這天，賈靜雯全家人和媽媽、弟弟衛斯理一家人齊聚慶祝，「身為母親，也是女兒，能每年跟家人相聚在吵鬧聲中渡過是一種平淡又美好的幸福。」

▲賈靜雯和全家人一起過母親節。（圖／翻攝自Instagram／alyssachia）



賈靜雯IG全文：

今年的母親節有好多驚喜

Angel突然回來幫我過節

我們陪她跑趴（謝謝不嫌棄的帶我們玩）

咘咘波妞依然有貼心卡片（雖然很多錯字）

修先生很懂生存的送了我年份的相機及花束

身為母親 也是女兒 能每年跟家人相聚在吵鬧聲中渡過是一種平淡又美好的幸福⋯

好好抱抱自己 大大擁抱媽咪！

母親節快樂