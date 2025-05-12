ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

梧桐妹無預警回台！修杰楷「送2貼心大禮」 賈靜雯狂收驚喜：很懂生存

記者潘慧中／綜合報導

賈靜雯和修杰楷結婚後，陸續生下2個女兒咘咘、Bo妞，加上大女兒梧桐妹（Angel），一家人感情緊密。11日適逢母親節，不僅大女兒特地回台，老公也準備了兩樣禮物，讓她不禁笑說：「很懂生存。」

▲▼賈靜雯。（圖／翻攝自Instagram／alyssachia）

▲▼梧桐妹驚喜回台幫賈靜雯過節，還帶媽媽和修杰楷一起跑趴。（圖／翻攝自Instagram／alyssachia）

▲▼賈靜雯。（圖／翻攝自Instagram／alyssachia）

[廣告]請繼續往下閱讀...

賈靜雯滿足地說，今年母親節收到了好多驚喜，包括梧桐妹無預警返家幫她過節，「我們陪她跑趴（謝謝不嫌棄的帶我們玩）」，咘咘和Bo妞則準備了貼心卡片，「雖然很多錯字」，她依然感到很幸福。

▲▼賈靜雯。（圖／翻攝自Instagram／alyssachia）

▲▼咘咘和Bo妞也有準備貼心卡片。（圖／翻攝自Instagram／alyssachia）

▲▼賈靜雯。（圖／翻攝自Instagram／alyssachia）

不只這樣，修杰楷除了送上一束鮮花，卡片寫著對賈靜雯的告白，「老婆不只母親節快樂，要每一天都快樂」，他還買了一台恰巧是妻子出生年份的相機，相當貼心。

▲▼賈靜雯。（圖／翻攝自Instagram／alyssachia）

▲▼修杰楷送花束和別具意義的相機。（圖／翻攝自Instagram／alyssachia）

▲▼賈靜雯。（圖／翻攝自Instagram／alyssachia）

在母親節這天，賈靜雯全家人和媽媽、弟弟衛斯理一家人齊聚慶祝，「身為母親，也是女兒，能每年跟家人相聚在吵鬧聲中渡過是一種平淡又美好的幸福。」

▲▼賈靜雯。（圖／翻攝自Instagram／alyssachia）

▲賈靜雯和全家人一起過母親節。（圖／翻攝自Instagram／alyssachia）

賈靜雯IG全文：

今年的母親節有好多驚喜
Angel突然回來幫我過節
我們陪她跑趴（謝謝不嫌棄的帶我們玩）
咘咘波妞依然有貼心卡片（雖然很多錯字）
修先生很懂生存的送了我年份的相機及花束
身為母親 也是女兒 能每年跟家人相聚在吵鬧聲中渡過是一種平淡又美好的幸福⋯
好好抱抱自己 大大擁抱媽咪！
母親節快樂

分享給朋友：

追蹤我們：

【結善緣】外國人參與白沙屯媽進香沿路發結緣品

推薦閱讀

小龍女李芷霖4點聲明再駁當小三！認了「私密照是真」遭前男友偷拍

小龍女李芷霖4點聲明再駁當小三！認了「私密照是真」遭前男友偷拍

正宮怒了！公開霖霖「吃我老公小頭」鐵證　嗆：同時吃幾根不怕長菜花

正宮怒了！公開霖霖「吃我老公小頭」鐵證　嗆：同時吃幾根不怕長菜花

S媽過母親節「獨缺大S」堅強發聲！　具俊曄也來了「暴瘦模樣」惹心疼

S媽過母親節「獨缺大S」堅強發聲！　具俊曄也來了「暴瘦模樣」惹心疼

台3萬健身網紅「婚後被抓包偷吃不同教練」！公開懺悔：用餘生彌補

台3萬健身網紅「婚後被抓包偷吃不同教練」！公開懺悔：用餘生彌補

大S曾言「你們都是我的孩子」！Lily約定姨媽天堂見　深夜長文訴思念

大S曾言「你們都是我的孩子」！Lily約定姨媽天堂見　深夜長文訴思念

小S喪姐太痛「今年復工無望」！　製作人心疼：恢復狀況不如預期

小S喪姐太痛「今年復工無望」！　製作人心疼：恢復狀況不如預期

揚言要砍同志的頭！網紅牙醫「疑歧視言論再被挖」　開轟遊行：污辱我眼睛

揚言要砍同志的頭！網紅牙醫「疑歧視言論再被挖」　開轟遊行：污辱我眼睛

快訊／《尚氣》劉思慕巴黎求婚成功！　台裔女友曬「超大鴿子蛋」鑽戒放閃

快訊／《尚氣》劉思慕巴黎求婚成功！　台裔女友曬「超大鴿子蛋」鑽戒放閃

翊頌CP現身《機智住院醫》超甜！李翊晙「登場畫面」太爆笑網狂求第3季

翊頌CP現身《機智住院醫》超甜！李翊晙「登場畫面」太爆笑網狂求第3季

唐綺陽運勢／處女座「樂當工具人」金牛桃花多！ 牡羊出現女貴人

唐綺陽運勢／處女座「樂當工具人」金牛桃花多！ 牡羊出現女貴人

快訊／音樂人韓賢光「運動到一半出事」！遺孀慟：多日搶救無效 享壽67歲

快訊／音樂人韓賢光「運動到一半出事」！遺孀慟：多日搶救無效 享壽67歲

「最美軍嫂」家裡水管爆了狂噴！　家具全遭殃：難得體驗水濂洞

「最美軍嫂」家裡水管爆了狂噴！　家具全遭殃：難得體驗水濂洞

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

小龍女李芷霖4點聲明再駁當小三！認了「私密照是真」遭前男友偷拍

正宮怒了！公開霖霖「吃我老公小頭」鐵證　嗆：同時吃幾根不怕長菜花

S媽過母親節「獨缺大S」堅強發聲！　具俊曄也來了「暴瘦模樣」惹心疼

台3萬健身網紅「婚後被抓包偷吃不同教練」！公開懺悔：用餘生彌補

大S曾言「你們都是我的孩子」！Lily約定姨媽天堂見　深夜長文訴思念

小S喪姐太痛「今年復工無望」！　製作人心疼：恢復狀況不如預期

揚言要砍同志的頭！網紅牙醫「疑歧視言論再被挖」　開轟遊行：污辱我眼睛

快訊／《尚氣》劉思慕巴黎求婚成功！　台裔女友曬「超大鴿子蛋」鑽戒放閃

翊頌CP現身《機智住院醫》超甜！李翊晙「登場畫面」太爆笑網狂求第3季

唐綺陽運勢／處女座「樂當工具人」金牛桃花多！ 牡羊出現女貴人

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

賈靜雯, 修杰楷, 咘咘, 波妞, 梧桐妹

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 《罪人》全球破2.83億美元！　「台灣票房逆襲」IMAX限定3天回歸
  2. 母親節2小孩都不在台灣！　李李仁曝「兒女懂事舉動」陶晶瑩哭了
  3. 怒揭山區棄養殘忍真相！　温嵐痛批無良飼主：祖靈不會放過你的
  4. 活佛千金首曝光！阿雅11歲女兒「神複製媽媽臉」 合照掀轟動：長好像
  5. 許富凱挑戰《浪流連》飆破音糗了！　高EQ神回1句話全場轟動
  6. 爽抽機票！東南亞１１大城市任你飛　一人中獎兩人同行
  7. 梧桐妹無預警回台！修杰楷「送2貼心大禮」 賈靜雯狂收驚喜：很懂生存
  8. 快訊／音樂人韓賢光「運動到一半出事」！遺孀慟：多日搶救無效 享壽67歲
  9. 正宮怒了！公開霖霖「吃我老公小頭」鐵證　嗆：同時吃幾根不怕長菜花
  10. 小孟老師／5月12日星座運勢　星期一不憂鬱「搶看幸運色穿搭」

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366