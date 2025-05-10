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太傷演員形象！辛叡恩遭公司禁跳舞　台灣解封「生鏽機器人舞步」竟進步了

記者吳睿慈／台北報導

南韓女星辛叡恩透過《黑暗榮耀》霸凌惡女一角爆紅， 她過去曾在綜藝《Running Man》秀出舞技，四次元的「機械舞」舞步，由於太傷演員形象，秒被公司禁止不准跳舞。沒想到，她10日在台灣見面會上「解除封印」，一連帶來多首KPOP歌曲舞蹈挑戰，誠意十足，但舞步依舊很特別，令現場笑聲四溢。

▲▼《黑暗榮耀》辛叡恩見面會活動。（圖／記者黃克翔攝）

▲辛叡恩10日在台灣舉辦見面會。（圖／記者黃克翔攝）

辛叡恩因肢體太不協調，過去數度在節目上秀出舞步，但被粉絲笑虧「好像生鏽的機器人」、「跳舞太喜感了」、「看她跳舞就好開心」，最終被公司禁止跳舞。這次來到台灣舉辦見面會，她豁出去帶來多首舞蹈表演，從NewJeans跳到aespa、TWICE、BLACKPINK，全場嗨爆了。

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難得解封舞技，辛叡恩一連帶來7首歌曲〈Hype boy〉、 〈OMG〉、〈Fighting〉、 〈supernova〉、 〈Whiplash〉、〈Likey〉、 〈DDU-DU DDU-DU〉，她的舞步明顯進步，看起來練習了不少，看到觀眾歡呼聲不斷，她自信地喊著：「我是不是跳得比想像中好，其實我很喜歡跳舞，很有自信，但大家都說我不會跳。」全場笑出來。

▲▼《黑暗榮耀》辛叡恩見面會活動。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼辛叡恩在台灣解封舞步了。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ ▲▼《黑暗榮耀》辛叡恩見面會活動。（圖／記者黃克翔攝）。（圖／記者吳睿慈攝）

事實上，辛叡恩深知對於的舞蹈實力，聊到過去被JYP娛樂星探相中加入公司，但不是以偶像練習生身份，而是新人演員，她爆料自嘲：「我不會當偶像，我的跳舞實力，你們也知道的嘛！」認了是舞癡，很難朝偶像的方向前進。

▲▼《黑暗榮耀》辛叡恩見面會活動。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼《黑暗榮耀》辛叡恩見面會活動。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 《黑暗榮耀》辛叡恩見面會活動。（圖／記者黃克翔攝）

▲辛叡恩還準備了手寫信。（圖／記者黃克翔攝）

見面會誠意十足，辛叡恩更精心練習〈愛你〉，現場獻唱韓文、中文雙語版本，流利的中文令全場超驚訝，尖叫聲不停。而她在活動上流露真心，親手寫一封信給台灣粉絲，全文唸出中文感性表白「我的中文還不是很好，如果我說得不太好的地方，大家就笑笑原諒我吧」。

「在準備見面會的每一刻，我都感到非常幸福，就算有時候很累很辛苦，只要想到粉絲們，就又充滿力量了。」辛叡恩感謝粉絲觀看她的戲劇作品，「我一直很想跟大家說『謝謝你們一直以來的支持』，我回到韓過後，一定會常常想起你們，希望大家過得快樂很幸福。」最後她用道地中文說「掰掰」，逗笑所有人，符合她的四次元性格，全場笑出來。

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