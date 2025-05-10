賈靜雯「羨慕大小S姊妹情」！暖送祝福喊話S媽　修杰楷也發聲

記者王靖淳／綜合報導

女星大S（徐熙媛）今年2月初病逝日本，離世即將滿百日，昨（9）日小S發起活動，邀請圈內好友及網友們一起寫下對大S的思念，期盼讓媽媽悲傷能越來越小，平靜越來越大。為此，女星賈靜雯及老公修杰楷也都在社群發文，紛紛緬懷大S及喊話徐媽媽。

▲賈靜雯、修杰楷發文憶大S。（圖／翻攝自Instagram）

賈靜雯坦言自己從小和弟弟一起長大，對於姊妹間的情感互動始終感到羨慕，「認識熙媛熙娣，就是我看到最棒的姊妹模板，背後還有一個默默支持的大姊～真的完美了！」除了寫下對大S的思念，賈靜雯也在文中向徐媽媽送上母親節祝福，稱對方是位堅強又偉大的母親，「我們都是好棒好棒的媽咪。」面對徐媽媽經歷失去愛女的無常，她感性寫道「願逝者安息、生者健康幸福。」

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▲▼賈靜雯、修杰楷發文談大S。（圖／翻攝自Instagram／alyssachia、lefthere036）

此外，賈靜雯的老公修杰楷也在社群轉發蔡康永緬懷大S的貼文，並在文中回憶與大S一起拍戲的時光。他特別提到兩人之間的片場趣事，「和你一起誰先吃完便當」的互動，同時也表示，最懷念的是大S那的招牌笑容，「那份溫暖會一直記得」，並在文末祝福徐媽媽母親節快樂，內容曝光後惹人鼻酸。