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柯震東憶大S「教他抬頭挺胸往前走」　難忘生前暖舉：認真改變我

記者王靖淳／綜合報導

女星大S（徐熙媛）今年2月初病逝日本，離世即將滿百日，昨（9）日小S發起活動，邀請圈內好友及網友們一起寫下對大S的思念，期盼讓媽媽悲傷能越來越小，平靜越來越大。為此，藝人柯震東也在社群發文追憶大S，感性表示：「我絕對不可能忘記那可能對妳微不足道，但卻認真改變我的那一晚。」

▲▼柯震東發文憶大S。（圖／翻攝自Instagram／hsushiyuan）

▲柯震東發文憶大S。（圖／翻攝自Instagram／kaikaiko）

柯震東提到，過去在某個不特別的日子，他和大S互相打了招呼，起初他以習慣性的自嘲、開地獄哏的方式來破冰，試圖掩飾內心的尷尬，但沒想到對方卻主動靠近，用溫暖的語氣找他聊天。

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柯震東坦言，他和大S雖然常碰面，但沒有熟到可以聽對方談論人生的程度，因此當大S開始分享自己的故事時，他感到特別驚訝。他提到，大S在那晚鼓勵他：「不要覺得自己人生有多悲傷！也不要後悔自己人生已經做過的選擇！」

▲▼柯震東發文憶大S。（圖／翻攝自Instagram／hsushiyuan）

▲大S今年2月病逝日本。（圖／翻攝自Instagram／hsushiyuan）

經過幾次的深夜對話，柯震東感性表示，大S那晚教會他要抬頭挺胸往前走，把雜事與後悔放下，因為未來的路還很長。為此他直言，那晚或許對大S只是微不足道的事，但對他來說卻認真改變了他，「姐！妳永遠永遠會存在在每個世代！」

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大S, 徐熙媛, 猝逝, 過世, 柯震東

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