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小孟老師／5月11日星座運勢　水瓶遇靈魂伴侶、金牛舊愛回頭

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：懂得控制局面
感情：兩顆靈魂結合
財運：投資目標精準
水瓶幸運色：印度紅色
貴人：水瓶
小人：牡羊

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雙子座

工作：同事默契十足
感情：感情冷靜穩定
財運：業績收入增加
雙子幸運色：橡木色
貴人：金牛
小人：處女

天秤座

工作：工作量大減少
感情：衝突減少很多
財運：外出朋友請客
天秤幸運色：粉紅色
貴人：處女
小人：水瓶

【土象星座】

魔羯座

工作：擅長處理細節
感情：創造愉快氛圍
財運：賺錢機會多多
魔羯幸運色：紫晶色
貴人：獅子
小人：天蠍

金牛座

工作：開發良好產品
感情：舊情人回頭草
財運：研究投資標的
金牛幸運色：暗灰色
貴人：天蠍
小人：獅子

處女座

工作：贏得客戶信任
感情：微笑得到友情
財運：可以安穩投資
處女幸運色：亮珊瑚色
貴人：天秤
小人：巨蟹

【水象星座】

巨蟹座

工作：擴展人際人脈
感情：伴侶要求不多
財運：投資冷門有賺
巨蟹幸運色：昏灰色
貴人：魔羯
小人：天秤

天蠍座

工作：發展新的產品
感情：創造愉快氛圍
財運：加班多正財多
天蠍幸運色：蕃茄紅色
貴人：巨蟹
小人：雙子

雙魚座

工作：長期專注投資
感情：學會處理意見
財運：合理運用信用
雙魚幸運色：原木色
貴人：射手
小人：魔羯

【火象星座】

牡羊座

工作：堅持追求卓越
感情：到浪漫處約會
財運：兼職額外收入
牡羊幸運色：橙黃色
貴人：雙子
小人：射手

獅子座

工作：培養合作關係
感情：約會增加友誼
財運：看懂財務報表
獅子幸運色：藏青色
貴人：雙魚
小人：金牛

射手座

工作：擴大客戶基礎
感情：建立和諧生活
財運：理財能力提升
射手幸運色：亮卡其色
貴人：牡羊
小人：雙魚

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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