《邪厝》情侶搬進老屋竟撞鬼！　泰國選美皇后為戲遭發狂男友毆打

記者蕭采薇／台北報導

全新泰國恐怖片《邪厝》（Home Sweet Hell），描述建築師佩泰跟女友妮嘉，搬到一棟妮嘉繼承的老屋，打算展開新生活。妮嘉不知道的是，佩泰暗地裡欠了一屁股債，因此遲遲不敢向她求婚，這時，某個潛藏在老屋裡的惡靈盯上了為錢所苦的佩泰，打算引出他內心最黑暗的慾望。

▲泰國恐怖片《邪厝》，情侶搬進老屋竟撞鬼。（圖／車庫娛樂提供）

《邪厝》的男主角「佩泰」由查農烏卡拉查塔（Chanon Ukkharachata）飾演，他過去多演出電視劇，並曾經擔任模特兒實境秀的主持人，《邪厝》是他首度主演恐怖片。片中，佩泰的女友繼承到一棟歷史悠久的老屋，這棟老屋的歷史最遠可以追溯到泰國曼谷王朝第一任國王拉瑪一世（Rama I）時期，兩人決定在這裡展開遠離塵囂的新生活。

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沒想到這棟老屋鬼影幢幢，不僅四處都會傳出奇怪的聲響，黑暗中還會冒出發著白光的雙眼，當小倆口邀朋友到新家吃飯時，吃到一半直接停電，天花板還垂下鬼的雙腿。所以說，免費撿到房子，有時候真的不一定是好事！

▲《邪厝》女主角阿妮芃，曾經贏得2015年泰國環球小姐冠軍。（圖／車庫娛樂提供）

片中，男主角佩泰小時候曾經目睹泰國民族舞蹈舞者上吊自殺的模樣，成為他內心最深層的夢靨，老屋內的惡靈因此幻化成舞者的模樣，潛藏在老屋的角落，隨時準備冒出來嚇他。一直在為債務煩惱的佩泰，最後被惡靈搞得精神耗弱，終於犯下不可挽回的錯誤。

《邪厝》的女主角「妮嘉」由阿妮芃查倫普拉納翁（Aniporn Chalermburanawong）飾演，外型姣好的她，擔任過模特兒、演員和主持人，曾經贏得2015年泰國環球小姐冠軍，並代表泰國參加2015年環球小姐選美比賽，最終躋身前十強，且贏得「最佳民族服飾獎」，另外，她還畢業於泰國名校法政大學，可以說是才貌雙全，《邪厝》是她首度主演恐怖片。

▲阿妮芃必須演出遭到毆打、在地上被拖行、被推去撞牆等橋段。（圖／車庫娛樂提供）



在片中，阿妮芃除了跟查農有多場親熱戲演出之外，當男友受到惡靈影響而發狂時，她必須演出遭到毆打、在地上被拖行、被推去撞牆等橋段。身為選美皇后的她，為《邪厝》做出相當大的犧牲。

▲看完《邪厝》之後，可能就再也無法正視泰國民族舞蹈了。（圖／車庫娛樂提供）

《邪厝》導演尼潘喬查倫蓬（Nipan Chawcharernpon）同時具有編劇、導演、特效師和大學講師的身分。2016年，他推出第一部劇情長片《黃昏的寂靜》（Silence of the Dusk，暫譯），被認為是泰國影史第一部獨立製作的末日活屍片，《邪厝》則是他的第三部劇情長片。尼潘喬查倫蓬表示，這部片擁有能夠引起泰國觀眾興趣的全新風格，「這部片也很適合推廣到國外，因為有人說過泰國文化對觀眾很有吸引力。」《邪厝》將於5月23日全台大銀幕駭人上映。