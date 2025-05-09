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專訪／想當「地表最強牛郎」先花1億日幣！　羅蘭投資自己：足夠在台北買房

記者吳睿慈／專訪

「日本第一牛郎」羅蘭4度來台，他9日為了自創服裝品牌快閃店來到台北，會後接受《ETtoday》專訪，被問及為了維持完美外貌，總共花多少錢投資自己？他苦惱許久，計算了一下表示：「至少花掉1億日幣（約台幣2千萬），足夠在台北買房了。」下秒他幽默回答：「所以可以在台北買房的人，都可以成功打造成羅蘭了！」全場笑出來。

▲▼「日本第一牛郎」羅蘭站台活動。（圖／記者李毓康攝）

▲羅蘭幽默表示「能在台北買房都有機會被打造成羅蘭」。（圖／記者李毓康攝）

羅蘭9日在台出席快閃店活動，他感謝眾多台灣粉絲的支持，「很榮幸來到台灣宣傳品牌，我運營的YouTube觀看粉絲最多的人是台灣人，所以在企劃設海外快閃店時，我就跟團隊說第一站一定要在台灣，台灣是我很喜歡的國家。」服裝品牌以極簡設計為主，他希望大家穿得簡便也能展現個人魅力，「只有你有自信就能展現個人魅力」。

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▲▼「日本第一牛郎」羅蘭站台活動。（圖／記者李毓康攝）

▲羅蘭花了至少1億日幣投資在自己身上。（圖／記者李毓康攝）

被封為「日本第一牛郎」，羅蘭的外貌零缺點，身材、牙齒、頭髮等全身都很完美，對於投資自己毫不手軟，他透露「如果要計算的話，至少花掉1億日幣（約台幣2千萬）投資自己，足夠在台北買房了。」不過，他事業有成，除了快閃店還有線上課程，但距離財富自由還有一點距離，他說，「「跟以前相比確實是比較寬裕了，但還沒達到我的理想目標。」

▲▼「日本第一牛郎」羅蘭站台活動。（圖／記者李毓康攝）

▲羅蘭對於感情「永遠都在學習」。（圖／記者李毓康攝）

事業成功，愛情部分呢？羅蘭機智回答：「戀愛永遠是學習的課題，我不斷在學習，女生就是我很好學習的對象。」喜愛他的女生粉絲很多，日前更有人遭到詐騙，他再度呼籲：「希望大家看到羅蘭名字是開心的，但也要冷靜思考一下，有沒有藍勾勾、粉絲人數等，然後我絕對不會原諒犯人！」

▲▼「日本第一牛郎」羅蘭站台活動。（圖／記者李毓康攝）

▲羅蘭推出個人服裝品牌。（圖／記者李毓康攝）

羅蘭希望透過服裝品牌，傳達極簡主義、改變生活風格，「希望大家成為極簡主義者，更多時間陪伴家人、做自己的事」，透過服裝展現個人魅力與自信。他也親自宣傳表示，10、11日兩天都會在店裡陪伴粉絲。

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