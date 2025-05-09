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衰捲「宥勝白富美」疑雲！　隋棠發文「誰能毫髮無傷」引網共鳴

記者陳芊秀／綜合報導

宥勝尋求復出引發爭議，近日再傳與慈惠離婚，現在社群平台全數關閉，還被挖出昔日一度與慈惠分手，改和「白富美」交往，外界一度揣測「白富美」是指女星隋棠，女方當時嚴正發文否認。如今宥勝事業家庭重創，隋棠近日一篇發文引發網友共鳴。

▲▼衰捲「宥勝白富美」疑雲！隋棠發文「誰能毫髮無傷」。（圖／翻攝自臉書）

▲宥勝爆離婚，昔日交往白富美一事被重提，並引發外界揣測隋棠，女方發文嚴正澄清。（圖／翻攝自臉書）

隋棠感嘆網路世界的影響力，發文寫道：「網路發達，所有人的聲音都有了重量，被善用的，像和煦的光；被消磨的，是全體的能量。」她提到，年輕人容易在社群洪流中迷失，「這些最在意別人眼光評價、最不明白自己值得被愛、最不相信其實還有選擇的青春正茂的心臟，誰能毫髮無傷」。她認為，網路上的字句反映出最真實的人格樣貌，呼籲人們用心看待、深思並感受，「保護好你的心，保護好你的身體」，無論網路是否實名制，都應該謹慎面對。

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▲▼衰捲「宥勝白富美」疑雲！隋棠發文「誰能毫髮無傷」。（圖／翻攝自臉書）

▲隋棠發文「誰能毫髮無傷」。（圖／翻攝自臉書）

網友輪番回應「文字寫的好有深度，但卻能讓人輕易理解，這是家長的擔心也是成長期間能有的陪伴」、「說的好，也說的貼切，我們必將成為網路時代下的人，但唯有保持初心、正直，才不會被網路的洪流帶著走」、「謝謝隋棠解惑，也說出父母的心聲，好有感」、「蠻多人的心裏話」。

而隋棠2020年捲入宥勝交往的「白富美」疑雲。她當時選在520當天曬出老公Tony照片，配文「這是我唯一論及婚嫁過的男人」，並且Hashtag「今天天外飛來一白富美新聞」、「王宥勝話講清楚哦別讓Tony哥不開心」。親上火線澄清的魄力還被讚高EQ，網友紛紛留言「找到對的人」。

▲▼衰捲「宥勝白富美」疑雲！隋棠發文「誰能毫髮無傷」。（圖／翻攝自臉書）

▲隋棠5年前曬老公照片發文「這是我唯一論及婚嫁過的男人」。（圖／翻攝自臉書）

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