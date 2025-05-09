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2年不穿內衣！NanaQ「冒出粉紅乳暈」揭驚人變化 友一面倒：很稀有

記者潘慧中／綜合報導

YouTuber NanaQ以自律極簡原則走紅，曾坦承已經超過兩年不穿內衣的她，不僅讓胸型更圓更好看，還似乎因此擁有粉紅乳暈，讓不少同志朋友都羨慕直呼：「粉紅乳暈很稀有！」

▲▼NanaQ。（圖／翻攝自Threads／nanaq521 ）

▲NanaQ分享之前與同志朋友露營的趣事。（圖／翻攝自Threads／nanaq521 ）

NanaQ透露之前和同志友人露營聊天時，對方酒過三巡後自豪直言是粉紅乳暈，但她當下只不屑地ㄘ了一聲回應：「有什麼好炫耀的？我！也！是！粉！紅！乳！暈！阿！」

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▲NanaQ承認有粉紅乳暈。（圖／翻攝自Instagram／nanaq521）

沒想到此話一出，現場眾人紛紛震驚直說，粉紅乳暈其實非常稀有，讓她意外得知原來粉紅乳暈是不少人夢寐以求的稀有特質，「還意外知道原來市面上有粉紅乳暈霜這種東西，而且還是類智商稅的產品……。」

▲NanaQ已經超過兩年不穿內衣。（圖／翻攝自Instagram／nanaq521）

談到背後秘訣，NanaQ解釋自己其實沒有特別保養，「可能是從以前就不愛穿內衣，到現在完全不穿內衣，所以就不會摩擦肌膚，也不會有材質造成搔癢濕疹的問題。」她補充說，連洗澡方式也都偏好天然與溫和，可能因此在無形中為肌膚減少刺激。

NanaQ Threads全文：

原來粉紅乳暈很稀缺
上次跟同志朋友露營
他喝酒後大聲炫耀他是粉紅乳暈
我聽到的當下ㄘˉ了一聲
不屑的說：有什麼好炫耀的？
我！也！是！粉！紅！乳！暈！阿！
沒想到大家一致表示
粉紅乳暈很稀有……
大多數人都想要……
還意外知道原來
市面上有粉紅乳暈霜這種東西
而且還是類智商ㄕㄨㄟˋ的產品……
/
其實我沒有特別在保養
可能是從以前就不愛穿內衣
到現在完全不穿內衣
所以就不會摩擦肌膚
也不會有材質造成搔癢濕疹的問題
還有洗澡方式都很天然溫和吧

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