白雲在家中跌倒出事　3人工椎間盤不夠醫師緊急手術

記者葉文正／台北報導

資深諧星白雲2023年8月在家中意外「仆街」造成頸椎受傷，緊急開刀花了85萬置換3個人工椎間盤，當時白雲還曾登《聚焦2.0》談論受傷過程，消息一出嚇壞身邊親友。

▲白雲(右)的骨科主治醫師吳孟晃親自到攝影棚，現場檢測術後復原狀況。（圖／年代提供）

未料今年3月，白雲右小腿開始發麻、站不起來，就醫檢查後發現腰椎竟已退化，「椎孔狹窄」壓迫到坐骨神經，安排腰椎椎間盤減壓手術才得以緩解，白雲才剛動完手術一個月就答應出席《聚焦2.0》分享手術過程，節目中不改搞笑本性，開玩笑說：「我只有半身麻醉，一邊手術一邊跟醫生聊天，還可以點歌來聽！」，可見手術過程相當順利。

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▲白雲手術順利。（圖／年代提供）



白雲在2023年因半夜摔倒大力撞擊頸部及頭部，導致頸椎椎間盤突出，合併雙側神經孔狹窄，需要開刀換置人工椎間盤，事隔不到2年，白雲發覺右小腿到腳趾頭神經發麻、行動受限，他擔心是舊疾復發，緊急就醫才發現竟是腰椎退化，周邊骨刺增生導致「椎孔狹窄」壓迫到坐骨神經，才讓白雲痛不欲生，後續安排椎間盤減壓手術才緩解疼痛。白雲透露，他這兩年內分別動了頸椎和腰椎手術，醫療總花費破百萬，高額數字讓在場所有人都相當吃驚，這也讓白雲開始正視骨頭保養的重要性。



《聚焦2.0》錄影當天，白雲的骨科主治醫師吳孟晃也親自到攝影棚，提醒民眾若有腳麻腳痛、突然沒力，或是走路無法超過10分鐘等症狀反覆發生，都要當心是否為「椎孔狹窄症」，應盡快就醫檢查。現場吳孟晃醫師為白雲檢測術後復原狀況，明顯白雲右邊腿部神經尚有疼痛反應，還需要時間慢慢復原，建議他可以在家中多做毛巾操舒展筋骨、緩和運動，幫助傷口快速復原。