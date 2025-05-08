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賈永婕聲援剴剴案「510凱道見」　痛批惡保母：你們惹錯人

記者王靖淳／綜合報導

1歲男童「剴剴」遭保母姊妹劉彩萱、劉若琳聯手虐死震撼社會，全案目前還在審理中，將於13日下午宣判。為此，女星賈永婕近日在社群發文，號召民眾於5月10日上凱道集結，為剴剴與下一代的孩子發聲，同時也喊話惡保母：「你們惹錯人了。」

▲▼賈永婕嗆惡保母。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

▲賈永婕。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

賈永婕提到，上週末參加馬拉松比賽時，看見教練一家前來應援，其中坐在嬰兒車中的小男孩模樣可愛，讓她聯想到過世的男童剴剴。她表示，這樣年紀的小孩走路還不穩，正值牙牙學語的階段，應是被小心呵護的寶貝。談到剴剴案，賈永婕表示無法理解，為何有人敢肆無忌憚地凌虐他，「明明知道他不可能承受得住，明明知道他生命脆弱，怎麼敢這樣目無王法，不怕法律制裁？」

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▲▼賈永婕嗆惡保母。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

▲賈永婕嗆惡保母。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

賈永婕痛批惡保母從孩子的痛苦獲得變態的樂趣，並在文末表示自己將在5月10日站上凱道，為剴剴與未來的孩子發聲，「我們要告訴你們『你們惹錯人了』。剴剴不是無依無靠的孩子。我們是遲到了，但是我們一直都在。你們惹錯人了，剴剴是受到法律保護的孩子。司法正義一直都在。我們相信司法一定會給惡人一個對等的懲罰，最重的對等懲罰絕不姑息。剴剴戰士們我們5/10凱道見，為了我們的下一代我們都在。」

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