血肉果汁機開圈玩太大「觀眾東西不見」　當場變失物招領台

記者蔡琛儀／台北報導

有「韓國最大搖滾祭」之稱的釜山搖滾音樂節（Busan Rock Festival），今年首度走出南韓，與台北流行音樂中心合作，於5月1日至2日舉辦「Road to BU-ROCK 前往釜山搖滾」台北站活動，邀來南韓的音樂人Glen Check、李承允、W24、SKIPJACK 與台灣的拍謝少年、血肉果汁機、百合花、我是機車少女，兩天接力演出。

▲血肉果汁機。（圖／北流提供）

拍謝少年以道地台語搖滾開唱，雖未曾登上釜山舞台，卻早已去過首爾和濟州島，笑稱對南韓音樂人印象是「很會喝」，還大推濟州島白帶魚超好吃；百合花則分享去年登釜山演出「觀眾反應 High 到我們不敢相信！」金曲樂團血肉果汁機則直接炸出Circle Pit，一度有觀眾物品隨身掉落，主唱Gigo還變身「失物招領台」，場面失控卻充滿愛；我是機車少女則演出金音獎得獎專輯《I’mdifficult》首曲〈Moonlight〉，象徵意義十足。

[廣告]請繼續往下閱讀...

曾在2023年來台開唱的南韓創作歌手李承允，這回帶著五人編制登場，開唱前還大嗑台灣紅燒牛肉麵，用中文向全場打招呼：「我是從韓國飛過來的創作歌手」，台下回應熱烈，他驚喜大喊「超讚！謝謝大家！」W24成員也秀中文說逛夜市、吃西瓜超開心，更透露第一次認識台灣是因為電影《我的少女時代》，對宋芸樺印象深刻。初訪台灣的SKIPJACK更直接走進人群與觀眾互動，笑稱「台北觀眾給我們滿滿能量！」

▲李成允。（圖／北流提供）

壓軸登場的Glen Check不僅帶來戀綜《夏日咖啡男友》主題曲〈Dazed & Confused〉，也首度現場演唱新專輯《X-dreams》主打〈Good Times〉，並錄下台灣觀眾齊唱片段作紀念。演出過程中更邀歌迷上台，現場直接變身大型跳舞派對，讓團員直呼印象深刻，表示未來還想再來台演出。