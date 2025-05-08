郭書瑤解放低胸背心炸上圍！　「招牌長髮消失」震撼1.2萬人

記者王靖淳／綜合報導

女星郭書瑤儘管工作忙碌，仍不時會在社群分享生活點滴，今（8）日她就在IG曬出一系列自己短髮、身穿低胸背心的辣照，畫面曝光後，吸引超過1.2萬名網友朝聖按讚，就連好友春風、茵聲、董仔也都現身留言。

▲郭書瑤。（圖／翻攝自Instagram／yaokuo）

透過郭書瑤分享的照片可見到，她頂著一頭及肩旁分短髮，身穿黑色低胸背心，傲人上圍一覽無遺。她對鏡頭眨眼，並露出招牌微笑，緊接著更做出嘟嘴以及嘴唇微微張開的性感表情，同時也不時伸出手比出俏皮動作，臉上的粉嫩妝容，格外替她增添少女感。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲郭書瑤分享近照。（圖／翻攝自Instagram／yaokuo）

一系列的照片曝光後不久，喜獲大批網友朝聖按讚，並紛紛寫下稱讚留言，誇獎她的好身材「太辣」、「好可愛」、「短髮美女瑤」、「超級無敵美」、「差點沒認出來」、「氣質整個不一樣了。」就連好友春風及董仔也都被她的新造型給嚇到，分別好奇留言問她「啥小」、「剪了？！長髮短髮都好看餒。」結果釣出郭書瑤親自解答：「當然是假的。」

▲郭書瑤會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／yaokuo）

事實上，郭書瑤最近擔任天團玖壹壹推出新歌〈當我沒愛過〉MV女主角，MV以台灣傳統八點檔為主軸，復刻還原許多經典的八點檔名場面。當被問到邀出演MV的心情，郭書瑤表示：「私下是朋友但都沒有一起工作過，一直都很想跟春風演戲，所以收到邀請蠻驚喜的，沒有特別設定要如何詮釋，只有做好現場見招拆招的心理準備。」

▲郭書瑤回覆好友留言。（圖／翻攝自Instagram／yaokuo）