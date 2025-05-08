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Billkin敲冰太用力！冰塊飛向攝影師　泰國男神雙手合十道歉狂喊：對不起

記者蕭采薇／台北報導

改編自台灣話題IP《關於我和鬼變成家人的那件事》的泰國喜劇電影《冥婚鬧泰大》（The Red Envelope），由泰國頂流雙人組「BKPP」Billkin與PP Krit主演，兩人在台灣同樣高人氣，8日台北首映會現場擠滿粉絲，四位主創也體驗了「敲冰儀式」，只是Billkin一個用力過猛，冰塊直接往攝影位置飛去，讓他嚇得連忙雙手合十喊：「抱歉抱歉！」

▲▼ 《冥婚鬧泰大》登台記者會-監製班莊比辛達拿剛,演員,PP Krit,Billkin,導演查揚諾布普拉寇。（圖／記者黃克翔攝）

▲《冥婚鬧泰大》（左起）監製班莊辛達拿剛、主演Billkin、PP Krit、導演查揚諾布普拉寇。（圖／記者黃克翔攝）

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《冥婚鬧泰大》主創團隊監製班莊比辛達拿剛、導演查揚諾布普拉寇，和男主角Billkin與PP Krit抵台宣傳。8日首映會是除了機場外，唯一不需購票的公開活動，因此吸引大批有搶到票、沒搶到票的粉絲，都到場同樂。

除了原先戲劇作品外，因演出電影《金孫暴富攻略》而受到台灣影迷矚目的Billkin，在首映會上表示：「每次來到這邊都好開心，一樣感受到所有人的熱情。尤其這裡又是《鬼家人》IP的發源地，因為源頭的水本身就好，才讓我們這些分支的河流也很有品質。」

▲▼ 《冥婚鬧泰大》訪台首映會-PP Krit,Billkin。（圖／記者黃克翔攝）

▲（左起）主演Billkin、PP Krit重現《冥婚鬧泰大》的經典畫面。（圖／記者黃克翔攝）

PP Krit則說：「感謝大家每次都給我們溫暖回饋，希望大家喜歡這版本電影，能感受到歡樂的心情。」此外四人也現場學中文，輪番說出「《冥婚鬧泰大》真的好看，一起看起來」，淘氣的Billkin還不斷重複「冥婚」二字，反應非常逗趣。

談起合作過程，監製班莊表示：「原本故事就很強烈，有做出自己的魅力，希望改編後的故事也讓亞洲更多人看到。」導演查揚諾透露最喜歡的片段是最後拳擊場大亂鬥，那場是電影高潮，Billkin還倒吊，有很多動作戲以及附身的搞笑橋段，拍起來「非常享受」。

▲▼ 《冥婚鬧泰大》登台記者會-監製班莊比辛達拿剛,演員,PP Krit,Billkin,導演查揚諾布普拉寇。（圖／記者黃克翔攝）

▲《冥婚鬧泰大》（左起）監製班莊辛達拿剛、主演Billkin、PP Krit、導演查揚諾布普拉寇。（圖／記者黃克翔攝）

BKPP再度合體來台，不忘把握機會前往戲院和台灣影迷見面，今晚將再度亮相《冥婚鬧泰大》訪台首映會，並進行敲冰磚儀式，現場準備88888888造型冰磚，期待台灣票房也能發發發，讓更多觀眾感受到精采故事與演員魅力。

▲▼ 《冥婚鬧泰大》登台記者會-監製班莊比辛達拿剛,演員,PP Krit,Billkin,導演查揚諾布普拉寇。（圖／記者黃克翔攝）

▲《冥婚鬧泰大》主創團隊體驗敲冰儀式。（圖／記者黃克翔攝）

《冥婚鬧泰大》故事描述由Billkin（普提蓬·阿薩拉塔納功）飾演的警察線人「明」意外撿到一個神秘紅包，被迫和PP Krit（克里特·安努艾德奇康）所飾演的男鬼「迪迪」結婚，「明」為讓「迪迪」不再糾纏自己並無憾離去，無所不用其極幫他解開死亡的真相，從此展開人鬼共處的爆笑日常，電影將於5月9日全台上映。

 

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