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曾之喬曬近照「被拍產後身材」　親吐當媽心聲：我依然愛自己

記者王靖淳／綜合報導

女星曾之喬2020年宣布嫁給男星辰亦儒，並在今年初平安生下兒子，不時會透過社群記錄生活的她，今（8）日PO出一系列近照，分享自己在不同人生階段對「自我」的體悟，同時也有感而發表示：「當媽媽之後心力和體力都變得很珍貴，不過我還是會量力而為，為自己爭取時間，適度的獨處和漂泊流浪一下。」

▲▼曾之喬。（圖／翻攝自Facebook／曾之喬）

▲▼曾之喬分享近況。（圖／翻攝自Facebook／曾之喬）

▲▼曾之喬。（圖／翻攝自Facebook／曾之喬 ）

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透過曾之喬分享的照片可見到，她頭上綁著頭巾，身穿灰色長洋裝，站在路上隨意擺拍。她以「並不是所有流浪者都迷失了方向」為題發文，坦言許多人與她討論在角色不斷增加的過程中，該如何保有最原本的自己。對此她認為，適時讓自己流浪一下是必要的，不論是透過獨處、靜心、旅行，或單純地漫無目的晃晃，都是認識自我、重拾本心的方式。

▲▼曾之喬。（圖／翻攝自Facebook／曾之喬）

▲▼曾之喬分享近照。（圖／翻攝自Facebook／曾之喬）

▲▼曾之喬。（圖／翻攝自Facebook／曾之喬 ）

曾之喬進一步提到，若總是在自己習慣的生活模式裡不斷忙碌，很難突破盲點，更難以看清自己真正的樣貌。她點出「留白」的重要，並透露自己在成為媽媽後，儘管認為力與心力的分配變得更珍貴，但她仍努力為自己爭取喘息的空間，「適度的獨處和漂泊流浪一下。是啊，我依然是那麼那麼愛我自己。」

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曾之喬, 辰亦儒, 結婚, 懷孕

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