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薔薔互動巴西男模！影片尺度太大「被列18禁下架」　緊急修改曝無奈

記者孟育民／台北報導

女星薔薔（林嘉凌）自節目《我愛黑澀會》出道，近年跨足YouTube經營個人頻道，更經常出國拍攝風格大片。不料，她昨（8日）上傳最新一集影片「巴西驚魂」，卻因為尺度太大，影片被歸類到限制級紅標，慘遭下架，對此她無奈地說：「我們再處理一下，之後會再重新上架，請大家稍安勿躁，敬請期待！」

▲▼薔薔相隔20年「重逢元配媽媽」落淚吐驚人身世。（圖／翻攝自Instagram／chialing_maze）

▲薔薔影片遭到紅標下架。（圖／翻攝自Instagram／chialing_maze）

薔薔影片一上傳就立刻吸引超過1萬人觀看，但由於尺度太大，短短一小時就被紅標鎖住，讓粉絲哀嚎一片，不少人觀看到一半就看不了。提及影片被紅標的內容，薔薔向《ETtoday星光雲》透露，「我們在外國網站找男模出來，請男模做一些非常精彩的行為，我幾乎沒穿給對方按摩，反正非常養眼、好笑，結果就變成18禁，我們現在都還再處理，把比較危險的逼掉或是擋掉。」

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▲薔薔尾牙驚見大咖。（圖／翻攝自薔薔IG）

▲薔薔向來對自己頻道的內容很講究，凡事都要做到最好才會推出。（圖／翻攝自Instagram／chialing_maze）

薔薔目前還在偵測內容，緊急處理修改，看能否在這周重新上架，對於影片被紅標，也是略顯無奈，「我其實也不知道為什麼，現在只能分段測試影片，如果真的不行的，我們就會用東西遮擋一下，但不會影響整體的流暢度。我只能說內容非常精彩，如果看過的人，到時候一定要再回來看。」


 

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薔薔, 巴西男模, 限制級

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