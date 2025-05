《鬼滅之刃》神曲來了！MY FIRST STORY登台8月南港展覽館開唱

記者吳睿慈/台北報導

日本人氣搖滾樂團MY FIRST STORY今年火力全開,繼上半年展開樂團史上最大規模的日本巡演「MY FIRST STORY FLEX TO THE MAX TOUR 2025」後,即將於5月24日起展開出道以來首次亞洲巡迴演唱會,台北站也正式確定將於8月9日在台北南港展覽館舉行。

▲MY FIRST STORY於8月來台開唱。(圖/和協整合行銷提供)



MY FIRST STORY於2011年夏天在東京涉谷結成,隔年4月推出首張同名專輯《MY FIRST STORY》正式出道,多年來唱遍日本各大舞台,累積無數人氣與實力,圈內好友更是不計其數。去年與HYDE合作的動畫《鬼滅之刃 柱訓練篇》片頭曲〈夢幻〉,在Billboard JAPAN排行榜上的累計串流播放次數突破1億,成為繼〈I’m a mess〉(累積突破3億)後,第2首破億歌曲,實力獲得肯定,晉升為「億級樂團」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

MY FIRST STORY的亞洲巡演將於首爾揭開序幕,陸續巡迴曼谷、新加坡、馬尼拉、雅加達上海及台北等亞洲七大城市,之後再回到日本舉辦多場演出,預計一路唱到10月。

「MY FIRST STORY ASIA TOUR 2025 at Taipei」將於8月9日在台北南港展覽館登場,票價為新台幣5200元、4200元及3800元三種,將於5月20日上午11點透過年代售票系統全面開賣,更多詳情請鎖定主辦單位與協整合行銷官方社群專頁。