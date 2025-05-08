彭佳慧竟唱「小三之歌」！　直擊兩女一男三角戀…只當旁觀者

記者蔡琛儀／台北報導

正忙於籌備6月7日「一路這樣愛過」台北小巨蛋演唱會的金曲雙語歌后彭佳慧將推出新專輯《完整的大人》，首波主打歌〈被放棄的你〉由再次合作的徐佳瑩譜曲、金音得主鶴The Carne製作，彭佳慧為這首歌在錄音室錄了2天，不斷雕琢，只求能更加貼切呈現歌曲的情感，讓製作人鶴The Carne大讚：「這是天后級的細膩！」

▲彭佳慧〈被放棄的你〉MV中飾演三角戀情外的觀察者。（圖／索尼提供）

而〈被放棄的你〉MV也拍出現代愛情常遇見的問題，兩女一男的愛情，女生還是閨密好友，彭佳慧特別客串演出這段外遇故事的目擊者，她說：「這次特別跟MV導演說不用刻意安排我去對嘴，希望可以融入在故事中，於是有了這樣的安排。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

「被放棄的」是籌備專輯最開始時被提出的觀點，彭佳慧表示，現在的人面對感情、工作、生活都很容易成為被放棄的那個，被迫營業或離開，被分手或已讀不回，被強迫改變。於是作詞人左光平完成歌詞後，由徐佳瑩譜曲，並交由彭佳慧在客語專輯中合作過的新生代製作人鶴The Crane加入不同的觀點，再加上彭佳慧傾力演唱，打造出專輯裡最倔強的情歌故事，當同事聽到這首歌和看到歌詞，都忍不住說：「這是小三之歌嗎？」

▲彭佳慧將推出新專輯。（圖／索尼提供）

彭佳慧也很開心可以再次跟年輕的鶴The Crane合作，「他很棒、很用心，我也很享受在整個錄製的過程中，我有先跟鶴The Crane說：『你千萬不要怕給我指令跟告訴我怎麼唱歌，我就是敞開心胸來跟年輕人合作，希望可以學到你的唱法，以及你對現在的流行歌曲的想法，我是來吸收不同意見的。』」